Российские военные смогли посадить американский беспилотник RQ-20 Puma, получив доступ к его высокотехнологичной электронике.

В условиях современных конфликтов беспилотники играют ключевую роль, и их захват может существенно изменить ситуацию. Недавно российским специалистам удалось посадить американский БПЛА RQ-20 Puma с «идеальной начинкой».

Военные из России сообщили об успешной посадке американского беспилотника RQ-20 Puma, который теперь находится в их распоряжении. По словам специалиста, вся аппаратура осталась целой, что позволило провести детальный анализ. "Мы получили редкие образцы систем беспилотника и будем работать с ними", — отметил он.

В тот же день в воздухе находился еще один беспилотник, известный как "Баба-яга", который был сбит из стрелкового оружия. При его осмотре выяснили, что он имел ретранслятор Starlink и систему сброса с двумя боеприпасами.

Посмотреть видео, демонстрирующее детали американского беспилотника, можно здесь.