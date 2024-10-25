Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Акции Tesla выросли в цене на 20% — Маск заработал $33,5 млрд за один день
24 октября акции Tesla показали наивысший рост за последние 11 лет, что позволило Илону Маску значительно увеличить свое состояние. Финансовый отчет компании стал основным фактором этого успеха.

24 октября акции Tesla на бирже NASDAQ подскочили более чем на 20%, что стало лучшим результатом для компании за последние 11 лет. Этот скачок привел к тому, что состояние Илона Маска увеличилось на впечатляющие $33,5 млрд, что позволило ему вновь занять первое место в списке самых богатых людей мира с общим состоянием в $270 млрд.

Ключевым моментом, способствовавшим росту котировок, стал финансовый отчет Tesla за третий квартал 2024 года, в котором компания сообщила о рекордной прибыли в $2,2 млрд. Маск, комментируя результаты, выразил оптимизм относительно будущих продаж, прогнозируя их рост на 20–30% в следующем году. Он также отметил, что продажи нового Cybertruck начали приносить прибыль, что стало важным сигналом для инвесторов.

Хотя на следующий день акции немного скорректировались, это не умаляет значимости произошедшего. Маск, как всегда, привлек внимание не только своими бизнес-успехами, но и политическими амбициями. Он активно поддерживает Дональда Трампа на предстоящих выборах и даже намекнул на возможность возглавить новое министерство, которое займется снижением бюрократических барьеров.

На вебинаре после публикации отчета Маск заявил о намерении добиваться одобрения беспилотных автомобилей на федеральном уровне, если получит какую-либо должность в администрации Трампа. Он видит в этом ключевую область роста для компании и ожидает запуска производства роботакси Cybercab в 2026 году, с планами на выпуск от 2 до 4 миллионов единиц в год. Таким образом, успешный отчет и амбициозные планы Маска создают позитивный фон для дальнейшего роста Tesla и его личного состояния.

#tesla #илон маск #акции #финансовый отчет #рост состояния
+
Написать комментарий (0)
Илон Маск неожиданно снизил цену на Tesla Cybercab до $25 000
The Wall Street Journal: Илон Маск поддерживает связи с Путиным
120 астрономов призывают FCC остановить запуски Starlink из-за загрязнения окружающей среды
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В 2025 году Samsung представит не только Galaxy S25, но и два необычных флагмана
+
Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
11
Саудовская Аравия начала строительство самого большого здания в мире
1
Канадский разработчик Питер Тодд внезапно исчез после того, как его назвали создателем Биткоина
+
(Обновлено) Пользователям из России и Беларуси запретили загрузку новых драйверов NVIDIA
82
Глава «Ростеха» Чемезов предложил поменять «Superjet» на русское название
8
Автобренд «Sollers» выводит две новые модели на российский рынок
1
Samsung разрабатывает чипсет Exynos, который может быть использован в серии Galaxy S27
+
Xiaomi раскрыла ряд характеристик планшетов серии Pad 7
+
Флагманы Oppo Find X8 превзойдут iPhone 16 Pro минимум в четырёх аспектах
+
Дженсен Хуанг подтвердил, что в конструкции Blackwell был дефект - это была вина NVIDIA, а не TSMC
+
Продажи Huawei Pura 70 превысили планку в 6,5 миллионов
+
На Транссибе появился первый участок пути, построенный с использованием передовых технологий
+
Предприятие TSMC в Аризоне уже обеспечивает меньший процент брака, чем аналогичные на Тайване
1
Стартовали продажи Core Ultra 9 285K — новинка на 16% уступает Ryzen 7 7800X3D при вдвое большем TDP
25
В новый Boeing 757 Catfish интегрированы системы истребителя-невидимки F-22
+
OnePlus 13 может подорожать по сравнению с OnePlus 12
+
Многоцелевая "Гербера" без проблем пролетела над позициями сумского ПВО
+
ВС РФ начали ликвидацию 2-тысячной группировки ВСУ, блокированной в Курской области — Путин
4
Впервые обнаружена тройная черная дыра
+

Популярные статьи

"Как украсть миллион", "Шарада", "Окно во двор" - краткий обзор фильмов
4
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
237
Подделки и брак на маркетплейсах – как не стать жертвой мошенников
4
Почему трассировка лучей сырая и бесполезная в играх, и какую видеокарту купать для RTX-ON в 2К и 4К
40
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
70
Как советский город исчез с лица земли за несколько минут - история Северо-Курильска
3
Личный опыт лечебного голодания — 168 часов только на воде
46
Облачный гейминг с FogPlay и полезная инструкция
12
Танк КВ-122 как попытка создать альтернативу ИС-2
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer Blade RGB (AX5U6000C3016G-DTLABRWH) объемом 32 Гбайт
4

Сейчас обсуждают

RandomXP
19:44
У меня вопрос скорее общего характера, но с четко заданными условиями. В корпусе расстояние от материнской платы до глухой стенки корпуса 80мм ровно. Процессор над матерью ещё выступает и съедает неск...
Deepcool AN600 - топ среди top-flow кулеров или жертва топового маркетинга - тест и обзор
Зю
19:40
По ВВП по ППС
Politico: США не хотели экономическими санкциями обвалить экономику России
извращелло
19:38
А народ то и не знает, что мы оказывается 4я экономика мира в рейтинге (каком-то).
Politico: США не хотели экономическими санкциями обвалить экономику России
Бoтo -- Чaт
19:36
Если сегодня ночью остстатки всук не сбегут из Селидово, то завтра им будут и полная дупа и жЫрная пе@да в перемежку с пейсенкой про вмэрлую щеню в момент околевания.
Российские подразделения начали выбивать ВСУ из последнего укрепленного района в Горняке
Vorvort
19:36
Враги народа продолжают уничтожать экономику страны! В Словакии, чтобы поддержать экономику, Центробанк установил ключевую ставку в 3.65%...
Ключевая ставка достигла исторического максимума: Банк России реагирует на инфляцию
Зю
19:33
По Львиву и Ивано-Франковску очень хочется увидеть прилёт ядерки.
Поступают новые сведения об ударе российской армии по учебному центру ВСУ во Львовской области
Руслан
19:33
Маловато гарантии дают местные за эти ssd. Всего 12 мес. за не маленькую цену. Лучше что нибудь 5 летнее присмотреть
Топовая версия Xiaomi 15 протестирована в бенчмарках и играх
Максим Сидоров
19:31
материнка даже в дорогом днс есть за 6,5 с м2 и лучшей vrm. Если бы закупались не в яме, а на нормальных сайтах, то глядишь хватило бы на 3060.
Собираем недорогой игровой ПК из новых комплектующих осенью 2024 года всего за 50000 рублей
FelsheR-RU
19:28
Шишан у меня денег и тебя похоронить и 9 и 40 дней отметить тебе - хватит. Я еще потом на юга сгоняю. Ты не увиливай халупка которую фотаешь на ком числиться? Давай я тебя хороню, а ты землю на меня п...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
Зю
19:27
Win10 устареет ровно тогда, когда Хромиум прекратит поддержку этой ОС. С Win7 тянули очень долго.
Flyby11 - новая утилита для установки Windows 11 на несовместимое оборудование
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем