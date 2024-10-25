24 октября акции Tesla показали наивысший рост за последние 11 лет, что позволило Илону Маску значительно увеличить свое состояние. Финансовый отчет компании стал основным фактором этого успеха.

24 октября акции Tesla на бирже NASDAQ подскочили более чем на 20%, что стало лучшим результатом для компании за последние 11 лет. Этот скачок привел к тому, что состояние Илона Маска увеличилось на впечатляющие $33,5 млрд, что позволило ему вновь занять первое место в списке самых богатых людей мира с общим состоянием в $270 млрд.

Ключевым моментом, способствовавшим росту котировок, стал финансовый отчет Tesla за третий квартал 2024 года, в котором компания сообщила о рекордной прибыли в $2,2 млрд. Маск, комментируя результаты, выразил оптимизм относительно будущих продаж, прогнозируя их рост на 20–30% в следующем году. Он также отметил, что продажи нового Cybertruck начали приносить прибыль, что стало важным сигналом для инвесторов.

Хотя на следующий день акции немного скорректировались, это не умаляет значимости произошедшего. Маск, как всегда, привлек внимание не только своими бизнес-успехами, но и политическими амбициями. Он активно поддерживает Дональда Трампа на предстоящих выборах и даже намекнул на возможность возглавить новое министерство, которое займется снижением бюрократических барьеров.

На вебинаре после публикации отчета Маск заявил о намерении добиваться одобрения беспилотных автомобилей на федеральном уровне, если получит какую-либо должность в администрации Трампа. Он видит в этом ключевую область роста для компании и ожидает запуска производства роботакси Cybercab в 2026 году, с планами на выпуск от 2 до 4 миллионов единиц в год. Таким образом, успешный отчет и амбициозные планы Маска создают позитивный фон для дальнейшего роста Tesla и его личного состояния.