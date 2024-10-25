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В США тестируют систему прицеливания для винтовок против дронов с автоматически движущимся прикладом
Издание The War Zone сообщает о тестировании морскими пехотинцами США системы ZeroMark, которая автоматически настраивает точку прицеливания для борьбы с дронами. Эта новая технология призвана повысить эффективность и безопасность военных на поле боя.


Согласно информации, опубликованной изданием The War Zone, морские пехотинцы США начали тестировать систему ZeroMark, которая интегрируется с их служебными винтовками и автоматически настраивает точку прицеливания. Это новшество направлено на улучшение защиты от растущих угроз со стороны беспилотников. 3-я дивизия морской пехоты на Гавайях поделилась фотографиями с боевой стрельбы, где использовалась 5,56x45-мм автоматическая винтовка M27 (IAR), оснащенная этой системой.

ZeroMark, основанная в 2022 году в Нью-Йорке, недавно получила $7 миллионов венчурного финансирования для разработки своей системы управления огнем. Этот инструмент использует искусственный интеллект для повышения точности стрельбы и быстрого реагирования на угрозы БПЛА.

Система ZeroMark не является единственной, которую рассматривают американские морские пехотинцы. Ранее они оценивали компьютеризированные прицелы SMASH 2000 от израильской компании Smart Shooter. Эти прицелы способны захватывать движущиеся цели и вычислять оптимальную точку для стрельбы, даже предотвращая нажатие на спусковой крючок, если оружие не направлено на цель.

ZeroMark использует различные датчики, такие как электрооптические камеры и LIDAR, в сочетании с алгоритмами машинного зрения для обнаружения целей. Главное отличие этой системы — моторизованный шарнирный приклад, который корректирует точку прицеливания, опираясь на данные с датчиков. Это позволяет стрелку быстрее и точнее поражать цели, что особенно важно при борьбе с дронами. Посмотреть как работает система можно в соцсети Х.

Генеральный директор ZeroMark, Джоэл Андерсон, отметил, что система учитывает такие факторы как шум и движение, что значительно упрощает процесс стрельбы. Установка системы на различные винтовки, включая AK-47 и AR-15, также не вызывает трудностей, что делает ее универсальным решением.

ZeroMark утверждает, что их система позволяет поражать малые дроны на расстоянии до 180 метров с легкостью, сравнимой с попаданием в круг диаметром 18 м. Хотя на данный момент разработка сосредоточена на противодействии дронам, в будущем систему можно адаптировать для других целей.

Корпус морской пехоты США активно ищет новые способы нейтрализации дронов, что подтверждается запросом информации о возможностях, связанных с отслеживанием и поражением малых беспилотников. Командование осознает уязвимость своих подразделений к угрозам со стороны дронов, особенно в условиях современных конфликтов.

The War Zone пишет, что текущая ситуация на Украине, где активно применяются дроны, подчеркивает необходимость в новых технологиях для борьбы с ними. ZeroMark ведет переговоры о поставках своей системы на Украину и демонстрации ее американским военным. Хотя пока неясно, примет ли морская пехота США эту систему на вооружение, возможности, которые она предоставляет, становятся все более актуальными на фоне растущих угроз со стороны беспилотников.

#сша #дроны #морская пехота #zeromark
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