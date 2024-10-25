Счетная палата США (GAO) опубликовала отчет, в котором описала серьезные проблемы программы истребителей F-35, охватывающей три варианта: F-35A, F-35B и F-35C. С 2018 по 2023 год ни один из самолетов не достиг установленных «целей возможностей», получив тревожную оценку «0 из 6». Эта ситуация вызывает вопросы о жизнеспособности одного из самых дорогостоящих военных проектов в истории США, который обошелся налогоплательщикам более чем в 1,5 триллиона долларов.
Проблемы с F-35 не являются единственными. Другие истребители, такие как F-15E и F-22 Raptor, также не смогли выполнить свои оперативные цели за указанный период. Например, A-10 выполнил свои задачи только один раз из шести, а F-15C и F-15D достигли целей лишь один и два раза соответственно. Это массовое невыполнение ставит под сомнение стратегию военных инвестиций и планирования.
Отчет GAO подчеркивает, что F-35 страдает от множества критических недостатков, включая проблемы с программным обеспечением и механическими сбоями. Радарные системы и технологии управления данными, которые должны обеспечивать скрытность и маневренность, часто не работают должным образом. Существенные недоработки в системах, отвечающих за обмен данными между самолетами, ограничивают эффективность действий F-35 в условиях сетевых военных операций.
Бюджет программы продолжает расти, а эксплуатационные расходы на один час полета составляют около 36 000 долларов, что значительно выше, чем у предыдущих истребителей. Эти расходы создают давление на бюджет Пентагона, отвлекая средства от других важных инициатив. Финансовое бремя программы ограничивает возможности для инвестиций в новые технологии и модернизацию, вместо этого средства уходят на поддержание устаревшей системы.
С учетом меняющегося характера военных конфликтов и растущего интереса к беспилотникам, Пентагон сталкивается с необходимостью пересмотра своих стратегических приоритетов. Несмотря на огромные вложения в F-35, программа рискует оказаться в ситуации, когда поддержание устаревших систем мешает разработке новых платформ.
Отчет GAO показывает, что неисполнение «целей возможностей» отражает системные проблемы, которые могут повлиять на национальную безопасность. Программа F-35, разработанная Lockheed Martin, изначально ставила перед собой амбициозные цели, направленные на создание нового поколения военно-воздушных сил для США и их союзников. Однако текущие результаты ставят под сомнение как ее будущее, так и ее эффективность.