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Счетная палата США заявила о провалах программы истребителей F-35
Счетная палата США представила отчет о программе истребителей F-35, в котором указала на полное невыполнение установленных целей. За шесть лет ни один из самолетов не достиг ожидаемых показателей, что ставит под сомнение эффективность данного военного проекта.

Счетная палата США (GAO) опубликовала отчет, в котором описала серьезные проблемы программы истребителей F-35, охватывающей три варианта: F-35A, F-35B и F-35C. С 2018 по 2023 год ни один из самолетов не достиг установленных «целей возможностей», получив тревожную оценку «0 из 6». Эта ситуация вызывает вопросы о жизнеспособности одного из самых дорогостоящих военных проектов в истории США, который обошелся налогоплательщикам более чем в 1,5 триллиона долларов.

Проблемы с F-35 не являются единственными. Другие истребители, такие как F-15E и F-22 Raptor, также не смогли выполнить свои оперативные цели за указанный период. Например, A-10 выполнил свои задачи только один раз из шести, а F-15C и F-15D достигли целей лишь один и два раза соответственно. Это массовое невыполнение ставит под сомнение стратегию военных инвестиций и планирования.

Отчет GAO подчеркивает, что F-35 страдает от множества критических недостатков, включая проблемы с программным обеспечением и механическими сбоями. Радарные системы и технологии управления данными, которые должны обеспечивать скрытность и маневренность, часто не работают должным образом. Существенные недоработки в системах, отвечающих за обмен данными между самолетами, ограничивают эффективность действий F-35 в условиях сетевых военных операций.

Бюджет программы продолжает расти, а эксплуатационные расходы на один час полета составляют около 36 000 долларов, что значительно выше, чем у предыдущих истребителей. Эти расходы создают давление на бюджет Пентагона, отвлекая средства от других важных инициатив. Финансовое бремя программы ограничивает возможности для инвестиций в новые технологии и модернизацию, вместо этого средства уходят на поддержание устаревшей системы.

С учетом меняющегося характера военных конфликтов и растущего интереса к беспилотникам, Пентагон сталкивается с необходимостью пересмотра своих стратегических приоритетов. Несмотря на огромные вложения в F-35, программа рискует оказаться в ситуации, когда поддержание устаревших систем мешает разработке новых платформ.

Отчет GAO показывает, что неисполнение «целей возможностей» отражает системные проблемы, которые могут повлиять на национальную безопасность. Программа F-35, разработанная Lockheed Martin, изначально ставила перед собой амбициозные цели, направленные на создание нового поколения военно-воздушных сил для США и их союзников. Однако текущие результаты ставят под сомнение как ее будущее, так и ее эффективность.

#военные технологии #f-35 #оборона #счетная палата сша
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