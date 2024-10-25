25 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоялся тест-драйв новых грузовиков КамАЗ, включая водородную модель. Грузовик может проехать 500 км на одной заправке, с планами увеличить этот показатель до 1000 км.

На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге прошло мероприятие, посвященное тестированию новейших грузовиков КамАЗ поколения К5. ПАО «КАМАЗ» организовало акцию совместно с футбольным клубом «Зенит» и Техническим центром «Восток», чтобы продемонстрировать свои достижения потенциальным клиентам и СМИ. Среди участников значились высокопоставленные представители компании, включая заместителя генерального директора по продажам и сервису Андрея Чурсина.

Во время презентации гости узнали о новых моделях автомобилей, а также сервисных и лизинговых предложениях компании. Участники мероприятия смогли пообщаться с представителями КамАЗ и задать вопросы, а также ознакомиться с образцами техники. Основное внимание привлек флагманский грузовик КАМАЗ-54901, который демонстрировался в сцепке с полуприцепом -9226. Также выставили новые самосвалы К5, такие как КАМАЗ-6595 и КАМАЗ-65951, предназначенные для перевозки различных грузов.

Обновленная кабина самосвалов обеспечивает высокий уровень комфорта благодаря четырехточечной пружинной подвеске и современным мультимедийным системам. Двигатели КАМАЗ Р6, установленные на этих моделях, обеспечивают экономичную работу. Самосвалы имеют усиленную раму и рассчитаны на осевую нагрузку до 16 тонн, с грузоподъемностью 25 и 32 тонны. Кузова обладают обогревом, что улучшает их функциональность в холодных условиях.

Кроме того, участникам тест-драйва предоставили возможность протестировать два автомобиля: самосвал КАМАЗ-6595 и седельный тягач КАМАЗ-54902, который позиционируется как более доступный аналог популярной модели КАМАЗ-54901. Этот тягач подходит для региональных перевозок и оснащён двигателем мощностью 390 лошадиных сил и 12-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Участники смогли оценить комфорт и ходовые качества автомобилей, проехав за рулем или в качестве пассажиров.

КамАЗ также представил водородный грузовик, который может проехать 500 км на одной заправке. В дальнейшем компания планирует увеличить этот диапазон до 1000 км, что позволит значительно расширить возможности для перевозок. Инновационные решения и новые технологии, представленные на тест-драйве, свидетельствуют о стремлении компании к развитию и адаптации к современным требованиям рынка.