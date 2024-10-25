В тропических лесах Амазонки археологи обнаружили затерянный город, возраст которого составляет 250 лет. Это открытие стало возможным благодаря использованию современных технологий дистанционного зондирования.

Недавнее открытие в бразильских лесах Амазонки привлекло внимание мировых СМИ. Археологи, возглавляемые Эдуардо Невесом из Университета Сан-Паулу, нашли затерянный португальский город, который существовал 250 лет назад. Это открытие стало возможным благодаря технологии дистанционного зондирования LiDAR, которая позволяет создавать точные трехмерные карты местности.

Система LiDAR использует импульсные лазеры для измерения расстояний, отправляя свет и фиксируя время его возвращения. Это позволяет исследователям получать высококачественные изображения и карты, что особенно полезно в труднодоступных местах, таких как густые тропические леса. Команда Невеса задействовала оборудование Национального института космических исследований Бразилии, пролетая над определенной полосой леса и сканируя его.

Во время исследований археологи обнаружили заброшенное португальское поселение в штате Рондония. Это место когда-то отмечалось на картах, но со временем исчезло, поглощенное растительностью.