Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
В Амазонке найден затерянный португальский город, скрывавшийся 250 лет
В тропических лесах Амазонки археологи обнаружили затерянный город, возраст которого составляет 250 лет. Это открытие стало возможным благодаря использованию современных технологий дистанционного зондирования.

Недавнее открытие в бразильских лесах Амазонки привлекло внимание мировых СМИ. Археологи, возглавляемые Эдуардо Невесом из Университета Сан-Паулу, нашли затерянный португальский город, который существовал 250 лет назад. Это открытие стало возможным благодаря технологии дистанционного зондирования LiDAR, которая позволяет создавать точные трехмерные карты местности.

Система LiDAR использует импульсные лазеры для измерения расстояний, отправляя свет и фиксируя время его возвращения. Это позволяет исследователям получать высококачественные изображения и карты, что особенно полезно в труднодоступных местах, таких как густые тропические леса. Команда Невеса задействовала оборудование Национального института космических исследований Бразилии, пролетая над определенной полосой леса и сканируя его.

Во время исследований археологи обнаружили заброшенное португальское поселение в штате Рондония. Это место когда-то отмечалось на картах, но со временем исчезло, поглощенное растительностью.

#археология #lidar #амазонка #португальская колония
+
Написать комментарий (0)
Более 300 новых геоглифов в пустыне Наска обнаружены с помощью ИИ
Загадка Ковчега Завета: поиски древней реликвии продолжаются уже тысячелетие
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В 2025 году Samsung представит не только Galaxy S25, но и два необычных флагмана
+
Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
9
Ученые зафиксировали ускоренную эволюцию у людей на Тибетском плато
5
(Обновлено) Пользователям из России и Беларуси запретили загрузку новых драйверов NVIDIA
81
Канадский разработчик Питер Тодд внезапно исчез после того, как его назвали создателем Биткоина
+
Глава «Ростеха» Чемезов предложил поменять «Superjet» на русское название
8
Автобренд «Sollers» выводит две новые модели на российский рынок
1
Саудовская Аравия начала строительство самого большого здания в мире
+
Флагманы Oppo Find X8 превзойдут iPhone 16 Pro минимум в четырёх аспектах
+
Продажи Huawei Pura 70 превысили планку в 6,5 миллионов
+
Qualcomm представила Snapdragon Game Super Resolution 2 — улучшенную версию технологии масштабирования для GPU Adreno
3
Samsung разрабатывает чипсет Exynos, который может быть использован в серии Galaxy S27
+
Состоялась мировая премьера инновационного дисплея Eco Sky Screen от компании Realme
+
Xiaomi раскрыла ряд характеристик планшетов серии Pad 7
+
Дженсен Хуанг подтвердил, что в конструкции Blackwell был дефект - это была вина NVIDIA, а не TSMC
+
Инсайдеры выяснили, что Core Ultra 9 285K нестабильный и в играх уступает даже Core i9-14900K
16
В новый Boeing 757 Catfish интегрированы системы истребителя-невидимки F-22
+
Многоцелевая "Гербера" без проблем пролетела над позициями сумского ПВО
+
OnePlus 13 может подорожать по сравнению с OnePlus 12
+
На Транссибе появился первый участок пути, построенный с использованием передовых технологий
+

Популярные статьи

Похоже, что 2024 – последний год оверклокинга на домашнем ПК
58
Игровые консоли Xbox series S массово исчезают с барахолок и растут в цене
4
"Как украсть миллион", "Шарада", "Окно во двор" - краткий обзор фильмов
4
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
235
Подделки и брак на маркетплейсах – как не стать жертвой мошенников
4
Почему трассировка лучей сырая и бесполезная в играх, и какую видеокарту купать для RTX-ON в 2К и 4К
39
Ryzen 5 7500F vs Ryzen 5 8400F – почему сегодня нет смысла покупать для игр дорогие процессоры
25
Как советский город исчез с лица земли за несколько минут - история Северо-Курильска
3
Облачный гейминг с FogPlay и полезная инструкция
11
Личный опыт лечебного голодания — 168 часов только на воде
43

Сейчас обсуждают

lighteon
16:50
Да вообще... Тротлит нафиг... Кристаллы через вентиляторы 4090 вылетают...
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
owzod
16:48
Ну слава Богу, хоть ты понял что 7800х3д соснул по полной.)
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Hivi77
16:48
Да Миша прикалывается и не в теме, проводки идут не в Россию, а из России в прибалтику! Там года 3 назад местный депутат заявил: я лифтом не пользуюсь, он работает на русском электричестве.
Литва собралась демонтировать линии электропередач, ведущие в Россию и Беларусь
Алексей Кузнецов
16:45
Скорее Медведева но это, конечно, монописуально. Роснану сделали и деньгами накачали из бюджета в 2011г. Тогда Медвед рулил, в те редкие моменты когда не спал или не кормил уточек.
ФСБ обвинила создателей российского планшета в хищении свыше 13 миллиардов рублей бюджетных средств
Hivi77
16:44
Во истинную! Кто в своë время колено преклонил и поцеловал царскую длань одновременно оголив зад и подставив оный - тот был под пущен к кормушке (чубайс), он и в рао еэс России нбедокурил на вышку за ...
ФСБ обвинила создателей российского планшета в хищении свыше 13 миллиардов рублей бюджетных средств
lighteon
16:43
Так это комбинированный тест, где равномерная нагрузка на CPU и GPU. Разработчиком шины PCI-E является Intel. Т.е. фактически у Intel шина PCI-E лучше работает и это не для кого не секрет. Поздравляю....
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Александр Мухин
16:42
Тем не менее объем L2 кэша был заметно увеличен (с 2,5 до 4 МБ). Да и судя по процессорам AMD, штраф за чиплеты намного меньше, чем выигрыш от большего кэша.
Инсайдеры выяснили, что Core Ultra 9 285K нестабильный и в играх уступает даже Core i9-14900K
VRoman
16:42
Ну и линеечка вышла... Самый дешёвый процессор АМД обгоняет самый дорогой процессор Интел. 😂
Intel выпускает новую линейку процессоров Core Ultra 200k
owzod
16:39
Ты еще это помнишь?) 9700про у меня была и 9800про. А лет тебе сколько? А в 4к упор в вк) потому что вк слабоваты для этого разрешения, поэтому ай 5 и имеет в извращеной форме 7800х3д, отстовая всего...
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
owzod
16:37
2к с 4090, 7800х3д соснул по полной. Еще вопросы?) Или может ты скажешь кто компиляторы пишет для процессоров Амудэ?) хотя в штате сотрудников в Амудэ таких нет) там одни маркетологи, которые продают ...
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем