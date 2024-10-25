Илон Маск, самый богатый человек мира, поддерживает регулярные контакты с Владимиром Путиным с конца 2022 года. Эти обсуждения касаются личных тем, бизнеса и геополитической ситуации, что вызывает обеспокоенность в американской администрации.

По данным The Wall Street Journal, Илон Маск и Владимир Путин начали общаться в конце 2022 года. Источники, включая бывших и действующих чиновников США, сообщают, что их разговоры касаются личных вопросов, бизнеса и международной напряженности. Одним из интересных моментов стало обращение Путина к Маску с просьбой не активировать его спутниковый интернет Starlink над Тайванем, что могло бы помочь китайскому лидеру Си Цзиньпину.

Несмотря на изоляцию Путина на международной арене, такие контакты могут свидетельствовать о возможном восстановлении диалога с ним. Это также может поддерживать идеи Дональда Трампа, который хочет заключить соглашение по Украине. Однако эти связи вызывают опасения у некоторых членов текущей администрации, которые беспокоятся о национальной безопасности.

Маск уже установил крепкие связи с американскими военными и разведывательными службами, что дает ему доступ к некоторым секретным космическим проектам. Его терминалы Starlink активно используются Пентагоном и украинскими вооруженными силами, что добавляет сложности в вопросах безопасности. Представитель Пентагона отказался комментировать детали доступа Маска к секретной информации, подчеркивая, что это очень чувствительная тема для властей США, учитывая их зависимость от технологий миллиардера.

Пресс-секретарь Путина, Дмитрий Песков, заявил, что единственным контактом между ними был телефонный разговор, где обсуждали космос и технологии. Маск ранее утверждал, что его единственная беседа с Путиным состоялась в апреле 2021 года.

Информация о том, что Маск общался с Путиным после начала военной операции на Украине, также появилась в публикации The New Yorker. Один из источников сообщил, что, обсуждая использование Starlink на Украине, Маск упомянул свой разговор с Путиным, что вызвало недовольство у американских чиновников. Они восприняли это как потенциальную угрозу.

Другие источники утверждают, что Маск регулярно консультировался с Кремлем, особенно перед публикацией своего мирного плана в Twitter. Однако сам бизнесмен опроверг эти слухи, заявив, что общался с Путиным лишь однажды и только по вопросам, связанным с космосом.