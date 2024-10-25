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Space Solar анонсировала проект по поставке солнечной энергии из космоса в Исландию к 2030 году
Этот шаг может стать первой в мире демонстрацией использования космической солнечной энергетики.

Британский стартап Space Solar совместно с Reykjavik Energy и исландской инициативой Transition Labs разработал амбициозный план по созданию космической солнечной электростанции. К 2030 году они намерены запустить демонстрационный спутник, который будет передавать 30 мегаватт энергии на Землю, что может обеспечить электроэнергией около 3000 домов.

Спутник, который создадут для этого проекта, будет весить 70,5 тонны и иметь размах солнечных батарей около 400 метров. Он будет находиться на околоземной орбите на высоте от 2000 до 36 000 километров. По плану, к 2036 году команда намерена создать флот из шести таких спутников, которые смогут обеспечивать потребителей чистой энергией круглосуточно, независимо от погодных условий. К середине 2040-х годов предполагается, что орбитальные станции Space Solar будут поставлять более 15 гигаватт энергии.

Разработка и создание пилотной установки обойдется в $800 миллионов. Space Solar уверяет, что их система сможет производить электроэнергию примерно за четверть стоимости ядерной энергии, что делает ее конкурентоспособной по сравнению с другими возобновляемыми источниками. В отличие от традиционных фотоэлектрических и ветровых установок, космические электростанции не будут сталкиваться с перебоями, что является значительным преимуществом.

Мартин Солтау, соисполнительный директор Space Solar, отметил, что космическая солнечная энергетика предлагает уникальные преимущества, включая доступность электроэнергии в любое время суток.

Каждая солнечная электростанция мощностью 30 мегаватт будет выводиться на орбиту с помощью ракет SpaceX Starship. Эта ракета способна доставлять на низкую околоземную орбиту до 165 тонн полезного груза, что значительно снижает стоимость запуска и делает возможным создание крупномасштабной космической инфраструктуры.

В настоящее время команда проекта ищет подходящие места для установки наземных антенн, которые будут принимать энергию, излучаемую спутниками. Эти антенны преобразуют высокочастотные радиоволны в электричество, которое затем будет подано в энергосистему.

Космическая солнечная энергетика долгое время считалась недостижимой мечтой из-за больших размеров необходимых установок и высокой стоимости их запуска. Однако с появлением Starship и достижениями в области космической робототехники эта мечта становится реальностью. Другие страны, такие как Япония и Китай, также планируют запуск своих проектов в этой области, что свидетельствует о растущем интересе к космической солнечной энергии.

Американский стартап Virtus Solis также анонсировал запуск демонстратора космической солнечной энергии в 2027 году. Этот проект будет полагаться на Starship и обеспечит 1 мегаватт энергии для пользователей на Земле.

#солнечная энергия #исландия #возобновляемые источники #space solar #космическая энергия
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