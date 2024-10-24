Дилеры сообщили, что Lada Aura станет доступна для покупки физическим лицам не раньше начала 2025 года. Квота на 2024 год уже полностью исчерпана, и все автомобили идут по предзаказу для государственных нужд.

Седан Lada Aura, который стал одним из самых ожидаемых автомобилей на российском рынке, не поступит в свободную продажу до начала 2025 года. Эта информация появилась благодаря сообщениям менеджеров столичных автосалонов «Автогермес» и «Техинком», которые подтвердили, что квота на первую партию модели уже исчерпана. В текущем году АвтоВАЗ производит около 2000 автомобилей, и все они предназначены для государственных органов, что делает доступность модели для обычных покупателей весьма ограниченной.

Седан Aura построен на платформе Lada Vesta и выпускается в двух версиях: Premier и Status. Цены на модель начинаются от 2,6 миллиона рублей. Под капотом у Aura установлен атмосферный 1,8-литровый двигатель мощностью 122 л.с., который работает в паре с автоматической коробкой передач. Это сочетание обеспечивает хорошую динамику и комфорт при управлении.

Среди особенностей Lada Aura можно выделить современное оборудование, которое включает системы ABS и ESC, а также фронтальные и боковые подушки безопасности. Автомобиль также оснастили системой мониторинга слепых зон, что значительно повышает безопасность на дороге. Светодиодная оптика с противотуманными фарами и подсветкой угла поворота добавляет стильности и функциональности.

Дополнительно, седан получил передние и задние парктроники, что облегчает парковку, а камера заднего вида помогает избежать неприятных ситуаций при маневрировании. Круиз-контроль с ограничителем скорости делает поездки более комфортными, особенно на длинных маршрутах. Мультимедийная система Lada Enjoy поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, что позволяет интегрировать смартфоны с автомобилем и использовать их функции прямо с экрана.

Lada Aura обещает стать интересным предложением на российском рынке, но из-за ограниченной доступности в 2024 году многим покупателям придется подождать.