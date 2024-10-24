Секретный израильский беспилотник RA-01, использующийся для тайных операций, стал известен благодаря утечке разведывательных документов США.

Недавняя статья в The War Zone привлекла внимание к существованию израильского беспилотника RA-01, который предназначен для выполнения секретных миссий. Информация об этом дроне появилась после утечки документов Национального агентства геопространственной разведки США. Эти документы, размещенные в социальных сетях, подтверждают наличие у Израиля дальнобойных стелс-беспилотников, способных собирать разведывательные данные и, возможно, наносить удары по целям.

Израиль славится своей развитой беспилотной авиацией, и наличие подобных дронов вполне логично в свете постоянного противостояния с Ираном. В ходе крупных операций против иранских объектов беспилотники RA-01 могут сыграть ключевую роль. Упоминание о дроне RA-01 впервые появилось в секретных документах, которые не оспариваются официальными лицами США. В настоящее время продолжается расследование, выясняющее, произошла ли утечка в результате взлома или случайного раскрытия информации.

Документы NGA содержат данные о наблюдениях за учениями ВВС Израиля, проходившими 15-16 октября. Эти учения рассматриваются как подготовка к ответным действиям после недавних иранских ракетных обстрелов. В материалах также обсуждаются возможности израильских баллистических ракет и упоминается ядерный арсенал страны, хотя Израиль никогда публично не признавал его существование.

Что касается самого RA-01, то документы не предоставляют подробной информации о его конструкции или возможностях. Номенклатура "RA" может указывать на разведывательные и ударные функции дрона. Это обозначение может быть внутренним кодом, используемым разведывательным сообществом США, и не обязательно отражает название, которое используют израильтяне.

Несмотря на отсутствие прямых наблюдений за RA-01, документы сообщают о признаках его активности на авиабазе Рамон в пустыне Негев. Эта база уже подвергалась атакам иранских ракет, и на ней размещаются различные виды военной техники, включая истребители F-16I и вертолеты AH-64. На базе эксперты обнаружили несколько огороженных участков, которые, вероятно, предназначены для размещения дронов RA-01.

Спутниковый снимок изолированной зоны авиабазы Рамон, сделанный в 2010 году

Спутниковые снимки показывают, что работа на этих участках началась еще в 2007-2008 годах, с последующими значительными реконструкциями в середине 2010-х. На базе есть ангары и рулежные дорожки, которые могут указывать на размеры и возможности RA-01. Белые треугольники на взлетных полосах, вероятно, служат зонами предупреждения о реактивной тяге, что может свидетельствовать о том, что дрон использует реактивный двигатель.

Снимок, сделанный в августе 2023 года, на котором показан обновленный и расширенный вид изолированной зоны на авиабазе Рамон

Наличие двух огороженных зон может указывать на то, что на базе Рамон находятся и другие секретные дроны. Это также подразумевает, что размеры ангара и рулежной дорожки могут не соответствовать исключительно RA-01. Известно, что американские беспилотники, разработанные для тайных операций, значительно различаются по размерам и конфигурациям, что создает богатый контекст для израильских разработок.

Израильский аэрокосмический сектор имеет долгую историю в разработке беспилотников, и создание стелс-дронов, подобных RA-01, вполне возможно.