Fallout: London, амбициозный фанатский мод для Fallout 4, преодолел отметку в 1 миллион загрузок, став одним из самых успешных релизов на GOG. Этот проект привлек внимание геймеров и стал доказательством того, как сильно они жаждут новых приключений в любимой вселенной.

Fallout: London, созданный командой Team FOLON, завоевал популярность среди геймеров, преодолев впечатляющую отметку в 1 миллион загрузок. Этот фанатский мод переносит игроков в постапокалиптический Лондон, предлагая совершенно новые локации, фракции и оружие.

Мод стал не просто дополнением к Fallout 4, а самостоятельным проектом, который привлек внимание не только фанатов, но и новых игроков. Появление Fallout: London на платформе GOG стало важным событием в мире видеоигр. Это решение не только обеспечило доступность мода, но и подчеркнуло стремление GOG поддерживать креативные инициативы сообщества.





Интересно, что с 2015 года не выходило ни одной основной однопользовательской игры в серии Fallout. Bethesda сосредоточилась на других проектах, таких как Starfield и The Elder Scrolls 6, что оставило поклонников в ожидании. Fallout: London заполнил этот пробел, предоставив игрокам возможность вновь погрузиться в знакомую вселенную.

Проект столкнулся со множеством трудностей на пути к релизу, но упорство команды позволило ему увидеть свет. Поддержка такой масштабной фанатской модификации стала настоящим приключением для GOG, который стремился обеспечить легкий доступ к этому творению. Установка мода стала простой и удобной, что позволило многим игрокам насладиться им без лишних хлопот.

Для тех, кто еще не успел попробовать Fallout: London, есть отличная новость. В честь Fallout Day мод доступен для загрузки и установки бесплатно, а для новых игроков GOG предлагает значительную скидку на Fallout 4.