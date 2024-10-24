Компания Opera представила обновленную версию своего браузера — Opera One R2, основанную на технологиях искусственного интеллекта. Новые функции и улучшения делают этот браузер более мощным и удобным для пользователей.

Компания Opera анонсировала выход новой версии своего браузера — Opera One R2. Этот релиз стал значительным шагом вперед, предлагая пользователям множество новых функций и улучшений. Браузер теперь использует искусственный интеллект не только для повышения производительности, но и для создания более персонализированного опыта.

Одним из ярких нововведений стали динамические темы, которые позволяют пользователям изменять внешний вид интерфейса. Теперь можно выбрать как статические, так и анимированные оформления, добавляя звуковые эффекты и музыку.

Функция Split Screen дает возможность одновременно работать с двумя вкладками. Пользователи могут перетаскивать вкладки, чтобы разделить экран, что значительно упрощает многозадачность. А Tab Traces предоставляет визуальные подсказки о последних посещенных страницах, что помогает быстро находить нужную информацию.

Интеграция возможностей ИИ в браузер стала настоящим прорывом. Новый интерфейс командной строки позволяет пользователям легко взаимодействовать с Aria, встроенным помощником. Теперь можно получить резюме статьи или сравнить товары, просто открыв командную строку и введя соответствующую команду. Это значительно ускоряет процесс поиска информации.

Также Opera One R2 предлагает функции генерации и понимания изображений. Пользователи могут загружать изображения и получать от Aria их анализ, а также создавать новые картинки по запросу. Например, загрузив эскиз, можно попросить Aria создать его более детализированную версию.

Управление мультимедиа стало еще удобнее благодаря съемным элементам управления музыкой и видео. Теперь пользователи могут легко управлять воспроизведением без необходимости переключаться между вкладками. Мини-плеер можно перемещать по экрану, что обеспечивает удобство в работе с контентом.

Opera также улучшила многопоточный композитор, что сделало интерфейс более отзывчивым. Модули для музыки и видео теперь плавно перемещаются по экрану, позволяя пользователям настраивать их по своему усмотрению. Эта гибкость делает браузер более удобным для повседневного использования.

С момента своего появления Opera всегда стремилась улучшать пользовательский опыт. В новой версии браузера встроенный блокировщик рекламы работает еще эффективнее, позволяя пользователям наслаждаться серфингом без навязчивых объявлений.



