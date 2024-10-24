Министерство государственной безопасности Китая обвинило иностранные разведывательные агентства в попытках кражи секретов космической программы страны.

Reuters сообщает, что Министерство государственной безопасности Китая выпустило заявление, в котором утверждает, что иностранные разведывательные агентства активно пытаются украсть секреты космической программы страны. В условиях нарастающей гонки вооружений в космосе, Пекин рассматривает эту ситуацию как серьезную угрозу. Министерство подчеркнуло, что обеспечение безопасности в космосе стало ключевой стратегией для выживания и развития Китая.

В своем сообщении на платформе WeChat китайские власти отметили, что западные страны создали космические боевые силы и развили возможности для космических операций. Это усиливает конкуренцию, поскольку Китай воспринимает эти действия как прямую угрозу своим интересам. Хотя конкретные страны не были названы, в документе упоминается, что некоторые из них занимались шпионской деятельностью в аэрокосмической отрасли.

Современные войны, как показал конфликт на Украине, делают высокоточные спутники важными инструментами. Их использование для сбора данных в реальном времени может оказать значительное влияние на исход боевых действий. В этом контексте Китай ощущает необходимость защищать свои космические технологии от внешних угроз.

Космическая программа Китая включает амбициозные планы, такие как высадка астронавта на Луне в 2030 году. Эта миссия будет частью более широкой стратегии, в которой Россия рассматривается как партнер. В 2020 году Китай успешно провел свою первую миссию по возвращению лунных образцов, а в июне этого года беспилотный аппарат совершил посадку на обратной стороне Луны. Эти достижения подчеркивают стремление Китая занять лидирующие позиции в освоении космоса.

Китай также планирует построить базовую станцию на южном полюсе Луны к 2035 году и создать орбитальную космическую станцию к 2045 году. Конкуренция за ресурсы в космосе накаляется, и Китай понимает, что защита своих технологий и секретов становится приоритетной задачей.