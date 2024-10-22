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Плутон и его статус: астрономы все еще пересматривают определение планеты
В 2006 году Международный астрономический союз изменил статус Плутона, понизив его до карликовой планеты. Этот шаг вызвал бурные дебаты среди астрономов, которые продолжают обсуждать, как правильно классифицировать небесные тела.

В 2006 году Международный астрономический союз (МАС) принял решение, которое изменило восприятие Плутона и его места в солнечной системе. Плутон, когда-то считавшийся девятой планетой, был понижен до статуса карликовой планеты. Это решение стало итогом долгих споров и обсуждений среди астрономов, которые задавались вопросом, что именно делает объект планетой.

История классификации планет уходит корнями в древность. В античные времена греческие астрономы называли планетами любые "блуждающие звезды", включая Солнце и Луну. С развитием астрономии и революцией Коперника представления о планетах изменились. Земля обрела статус планеты, тогда как Луна была понижена до спутника, а Солнце стало центральным объектом.

С открытием Урана и Цереры в XVIII и XIX веках астрономы столкнулись с необходимостью пересмотра классификаций. Первоначально эти объекты считались планетами, но вскоре стало очевидно, что с открытием новых небесных тел астрономы должны пересмотреть свои подходы. В конце концов, Уран остался планетой, а Церера получила статус астероида.

Когда Клайд Томбо открыл Плутон в 1930 году, астрономы радостно приветствовали его как новую планету. Однако с течением времени Плутон начал вызывать сомнения. Его орбита оказалась нестабильной, а размеры значительно меньше, чем у других планет. В 1990-х годах астрономы начали обнаруживать объекты с похожими орбитами, что заставило их задуматься о новом определении планеты.

Настоящий поворотный момент произошел в 2005 году, когда Майк Браун открыл Эриду, объект, сопоставимый по размеру с Плутоном. Это открытие стало катализатором для обсуждений на конференции МАС в Праге в 2006 году. На встрече представители двух лагерей — геофизики и динамисты — выступили с различными предложениями. Геофизики настаивали на том, что планета должна быть достаточно большой, чтобы принять почти сферическую форму, тогда как динамисты утверждали, что планета должна очищать свою орбиту от других объектов.

В результате компромиссного решения, основанного на обоих подходах, Плутон не соответствовал критериям, так как не мог очистить свою орбиту от соседних объектов. Это привело к его понижению до карликовой планеты, что вызвало множество споров. Многие астрономы и любители науки не согласны с новым определением, указывая на неопределенности в терминах "почти сферический" и "освобожденная орбита".

Сторонники новой классификации утверждают, что планеты, такие как Меркурий и Нептун, действительно имеют круглую форму, в то время как Плутон не может похвастаться тем же. Научные дебаты продолжаются, особенно в контексте карликовых планет. Если объект обладает достаточным размером, чтобы иметь округлую форму, но не способен удалить другие тела со своей орбиты, его классифицируют как карликовую планету. Астрономы также используют термины "малые тела солнечной системы" и "плутоиды" для обозначения объектов, находящихся за пределами орбиты Плутона.

Несмотря на путаницу, астрономы продолжают искать ясные определения, чтобы отразить сложную природу солнечной системы.

#астрономия #планеты #плутон #классификация #карликовые планеты
Источник: space.com
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