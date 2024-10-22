В Аргентине завершилась работа Федерального управления государственных доходов (AFIP), которое заменили новым агентством. Правительство заявляет, что это решение поможет сократить бюрократию и улучшить экономическую ситуацию.

С приходом к власти нового президента Аргентины Хавьера Милея страна переживает серьезные изменения. Одним из первых шагов стало упразднение налоговой службы, что вызвало широкий резонанс в обществе.

Аргентинское правительство приняло решение закрыть Федеральное управление государственных доходов (AFIP) и создать вместо него новое агентство, которое будет заниматься сборами и таможенным контролем. Сокращение штата на 3000 человек позволит существенно снизить расходы государственного бюджета. Как отметил пресс-секретарь президента, "фискальная жадность" закончилась, и теперь аргентинцы смогут свободно распоряжаться своей собственностью.

Милей, известный как анархокапиталист, акцентировал внимание на том, что ликвидация AFIP — это шаг к восстановлению экономической свободы. Он подчеркнул, что предыдущая налоговая служба действовала как политическая структура, препятствующая развитию страны. Новое агентство будет сохранять функции контроля, но без излишней бюрократии, что, по мнению властей, должно способствовать улучшению экономической ситуации в стране.