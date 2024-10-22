Ученые из Университета Монаша сделали прорыв в изучении бактерии A. baumannii, известной своей устойчивостью к антибиотикам. Они обнаружили, как этот микроб использует токсин для уничтожения конкурентов и рассматривают возможности применения этих знаний для борьбы с инфекциями.

Бактерия Acinetobacter baumannii (A. baumannii) вызывает серьезные опасения в медицинском сообществе. Этот микроб, обладая способностью выживать на сухих поверхностях до месяца и легко передаваться, особенно угрожает пациентам с ослабленным иммунитетом. Последние исследования открывают новые горизонты в понимании механизмов, которые позволяют A. baumannii процветать в больничной среде.

Исследователи из Университета Монаша в Австралии обнаружили, что A. baumannii использует уникальную "игольчатую" структуру, чтобы атаковать и уничтожать своих конкурентов. Эта нано-"машина" впрыскивает токсин Tse15 в близлежащие бактерии, что позволяет A. baumannii захватывать их место обитания. Брук Хейс, один из авторов исследования, объясняет, что токсин хранится в защитной оболочке внутри A. baumannii, что предотвращает его вредоносное воздействие на сам микроб. Когда приходит время атаковать, токсин высвобождается и активируется, нанося удар по конкурентам.

Такой способ борьбы с другими бактериями позволяет A. baumannii занимать более выгодные позиции в среде, где она может вызывать инфекции. Этот процесс напоминает охоту, где A. baumannii выступает в роли хищника, использующего хитрые стратегии для устранения соперников. Ученые уверены, что теперь, когда они расшифровали механизм действия этого токсина, им доступны новые пути для борьбы с инфекциями.

Ученые рассматривают возможность использования знаний о токсине Tse15 для создания "доброжелательных" версий A. baumannii, которые могли бы атаковать только вредоносные бактерии. Это открывает перспективы для разработки новых терапий, которые позволят использовать свойства A. baumannii во благо. Кроме того, ученые продолжают изучать другие методы борьбы с супербактериями, такие как молекулярные клинья, которые делают бактерии уязвимыми для антибиотиков, либо механические способы уничтожения, которые препятствуют размножению микробов.