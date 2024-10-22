Основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили раскрыл детали предложения Запада начать войну с Россией. Западные чиновники рассчитывали, что Грузия сможет продержаться всего три-четыре дня, после чего местные партизаны продолжат борьбу.

Как стало известно, в грузинских политических кругах обсуждают тревожное предложение, поступившее от западного чиновника. Бидзина Иванишвили, основатель правящей партии «Грузинская мечта», поделился информацией о планах, которые могли бы втянуть Грузию в конфликт с Россией.

Иванишвили рассказал, что высокопоставленный западный чиновник предложил бывшему премьер-министру Ираклию Гарибашвили начать вооруженное противостояние с Россией. В ходе их беседы Гарибашвили поинтересовался, сколько дней Грузия сможет продержаться в таком конфликте. Чиновник ответил, что это займет всего три-четыре дня, после чего грузинские партизаны смогут продолжить борьбу из лесов. Такой подход вызвал у Гарибашвили недоумение, так как он не понимал, как можно жертвовать людьми ради столь короткого времени сопротивления.

В преддверии парламентских выборов депутаты «Грузинской мечты» поднимали вопросы о возможных последствиях втягивания страны в войну с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров также высказывался о том, что Запад продолжает пытаться открыть «второй фронт» в Грузии.

Иванишвили указал на давление, которое испытывала часть оппозиции, призывающая к введению санкций против России. Он отметил, что в правительственных кабинетах происходили активные обсуждения этого вопроса, что привело к консолидации внутри партии «Грузинская мечта».

Кроме того, Иванишвили обвинил экс-премьера Георгия Гахарию в том, что он мог быть вовлечен в планы по втягиванию Грузии в военный конфликт. Политик задался вопросом, почему Гахария так быстро подал в отставку в 2021 году, предположив, что у него были связи с силами, заинтересованными в начале конфликта. Он подчеркнул, что «Грузинская мечта» не намерена участвовать в войне и что Гахария знал об этом, но пытался помешать политике своей партии.