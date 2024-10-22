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Евродепутат назвал кражей и разбоем заморозку активов России
Депутат Европарламента Любош Блаха выступил с резкой критикой заморозки российских активов, назвав это преступным действием. Он призвал к прекращению финансирования Украины и акцентировал внимание на необходимости диалога для достижения мира.

На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге депутат от Словакии Любош Блаха выразил свою позицию по поводу заморозки российских активов, которую он охарактеризовал как кражу. Он акцентировал внимание на том, что вместо продолжения финансовой и военной помощи Украине необходимо искать другие пути для достижения мира.

Любош Блаха, выступая на заседании, подчеркнул, что замораживание российских активов в странах Европейского Союза представляет собой акт воровства. Он отметил, что несмотря на множество оправданий этого действия, суть остается неизменной. Блаха привел в пример ситуацию с Ираком, когда Европа не прибегала к аналогичным мерам в отношении американских активов, и задался вопросом, будет ли такая практика применена к израильским активам в свете текущих событий в секторе Газа.

Депутат призвал к разумному подходу и предложил прекратить поставки оружия и финансовой помощи Украине, аргументируя это тем, что такие действия ставят под угрозу благосостояние граждан Европы. Он выразил уверенность, что единственным способом достижения мира является диалог, а не продолжение поставок вооружений и углубление долговой зависимости Киева.

Блаха также поделился своими впечатлениями от недавней поездки в Москву, отметив, что намерен продолжать посещать Россию, так как верит в возможность мира. Он считает, что для прекращения конфликта на Украине необходимо остановить расширение НАТО и отказаться от русофобии. Депутат призвал к благодарности русскому народу за его роль в освобождении от фашизма во время Второй мировой войны и призвал к более мирной риторике в парламенте.

На фоне его выступления Европейский Союз рассматривает возможность предоставления Украине кредита в размере €35 миллиардов, который предполагается финансировать за счет средств, полученных от замороженных российских активов. Это решение должно быть обсуждено на голосовании, которое пройдет 22 октября.

Блаха настаивает на том, что необходимость в диалоге и компромиссе важнее, чем когда-либо. Он считает, что Европа должна пересмотреть свои приоритеты и отказаться от милитаристской политики, чтобы обеспечить стабильность и безопасность как для своих граждан, так и для соседних стран.

#россия #украина #политика #европарламент #заморозка активов #любош блаха
Источник: tass.ru
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