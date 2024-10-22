Евросоюз планирует ужесточить санкции против российских энергоносителей, сосредоточив внимание на сжиженном природном газе. Эта инициатива станет возможной после завершения мандата Венгрии в Совете ЕС.

Евросоюз намерен усилить санкции в отношении России, сосредоточив внимание на сжиженном природном газе (СПГ). Согласно источникам Politico, обсуждение нового пакета санкций начнется после завершения мандата Венгрии в Совете ЕС. Это решение вызвано растущими поставками российского газа в Европу, несмотря на уже действующие ограничения.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использовал свое председательство, чтобы замедлить обсуждение новых мер, что вызвало недовольство среди других стран. Теперь, когда Венгрия завершит свой мандат, другие члены блока надеются на более активные действия, особенно со стороны Польши, которая готова взять на себя инициативу в вопросах санкций.

Министр климата и окружающей среды Польши Кшиштоф Болеста отметил, что рост импорта российских энергоносителей представляет собой тревожный сигнал.

Хотя ЕС уже ввел ограничения на нефть и значительно сократил закупки трубопроводного газа, многие лазейки остаются открытыми. Россия продолжает находить способы обходить санкции, используя труднодоступные танкеры для торговли своим ископаемым топливом. Это создает дополнительные сложности для европейских властей, которые стремятся обеспечить прозрачность в поставках.

Эксперты, такие как Мария Шагина, экономист и эксперт по санкциям из Международного института стратегических исследований, подчеркивают необходимость пересмотра стратегии санкций. Они считают, что новое председательство Польши предоставляет отличную возможность для более эффективного подхода к разработке и применению ограничений.

Politico пишет, что проблемы с СПГ и нефтью требуют более тщательного анализа и корректировок. Однако для реализации нового пакета санкций Еврокомиссия должна сначала выдвинуть предложения, которые затем обсудят все 27 стран-участниц.