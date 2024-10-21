Роскосмос сообщил о появлении около 20 неопознанных космических объектов вблизи спутника Intelsat-33e. Специалисты внимательно отслеживают ситуацию, чтобы оценить возможное влияние на российские спутники.

Роскосмос сообщил о загадочной ситуации вокруг телекоммуникационного спутника Intelsat-33e. В околоземном пространстве, на орбите этого спутника, появилось около 20 неопознанных объектов. Информация появилась 20 октября, когда специалисты начали анализировать данные автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях.

Согласно предварительным данным, эти объекты образовались 19 октября. Их точное происхождение остаётся неизвестным, и это вызывает множество вопросов среди экспертов. На орбите Intelsat-33e находятся и другие российские спутники, такие как «Экспресс-АТ1», «Ямал-402» и «Экспресс-АМ6», что добавляет дополнительную угрозу для безопасности.

Специалисты Роскосмоса активно собирают координаты неопознанных объектов, чтобы уточнить их параметры и потенциальные траектории. После того как объекты возьмут на устойчивое сопровождение, их включат в расчёты опасных сближений с российскими спутниками, что позволит избежать возможных столкновений.

Спутник Intelsat-33e, запущенный в 2016 году с помощью ракеты Ariane-5, предоставляет телекоммуникационные услуги в различных регионах, включая Европу и Африку. Его работа зависит от стабильности орбитального пространства, поэтому появление неопознанных объектов вызывает особую тревогу.