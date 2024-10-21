Дубай снова удивляет мир своими амбициозными архитектурными проектами. На этот раз команда архитекторов из испанской студии RCR Arquitectes представила концепцию небоскреба Muraba Veil, который поразит своей необычной формой и размерами. Высота здания составит 380 метров, а ширина всего 22,5 метра — как одна квартира. Это решение не только привлекает внимание, но и задает новый стандарт для городской архитектуры.
Небоскреб разместится вдоль главной автомагистрали и Дубайского канала, что сделает его заметным элементом городской панорамы. Команда архитекторов описала Muraba Veil как «необычайно узкий», и действительно, его форма вызывает восторг. Широкий фасад будет контрастировать с узким профилем, создавая впечатляющее зрелище на фоне других архитектурных шедевров Дубая.
Проект вдохновлен традиционной архитектурой региона, которая стремится к гармонии с природой и удовлетворению основных потребностей человека. Архитекторы намерены создать пространство, где каждый сможет ощутить связь с окружающей средой. Внутри небоскреба разместятся 131 квартира, каждая из которых обеспечит уникальный вид благодаря расположению вдоль ширины здания.
У основания будет расположено общественное пространство в виде «дюны»
Кроме жилых помещений, Muraba Veil предложит разнообразные удобства: спа-салон, ресторан, художественную галерею и даже частный кинотеатр. В основании здания появится общественное пространство в форме дюны, что добавит проекту оригинальности.
Архитекторы уверены, что их создание станет не только новым символом Дубая, но и примером того, как можно успешно сочетать современные технологии с традиционными элементами. Muraba Veil пополнит коллекцию уникальных небоскребов, которые привлекают внимание и вдохновляют на новые идеи в архитектуре.