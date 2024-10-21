В Дубае стартует строительство небоскреба Muraba Veil, который удивит своей шириной всего 22,5 метра. Этот проект, разработанный студией RCR Arquitectes, обещает стать новым архитектурным символом города.

Дубай снова удивляет мир своими амбициозными архитектурными проектами. На этот раз команда архитекторов из испанской студии RCR Arquitectes представила концепцию небоскреба Muraba Veil, который поразит своей необычной формой и размерами. Высота здания составит 380 метров, а ширина всего 22,5 метра — как одна квартира. Это решение не только привлекает внимание, но и задает новый стандарт для городской архитектуры.

Небоскреб разместится вдоль главной автомагистрали и Дубайского канала, что сделает его заметным элементом городской панорамы. Команда архитекторов описала Muraba Veil как «необычайно узкий», и действительно, его форма вызывает восторг. Широкий фасад будет контрастировать с узким профилем, создавая впечатляющее зрелище на фоне других архитектурных шедевров Дубая.

Проект вдохновлен традиционной архитектурой региона, которая стремится к гармонии с природой и удовлетворению основных потребностей человека. Архитекторы намерены создать пространство, где каждый сможет ощутить связь с окружающей средой. Внутри небоскреба разместятся 131 квартира, каждая из которых обеспечит уникальный вид благодаря расположению вдоль ширины здания.

У основания будет расположено общественное пространство в виде «дюны»

Кроме жилых помещений, Muraba Veil предложит разнообразные удобства: спа-салон, ресторан, художественную галерею и даже частный кинотеатр. В основании здания появится общественное пространство в форме дюны, что добавит проекту оригинальности.

Архитекторы уверены, что их создание станет не только новым символом Дубая, но и примером того, как можно успешно сочетать современные технологии с традиционными элементами. Muraba Veil пополнит коллекцию уникальных небоскребов, которые привлекают внимание и вдохновляют на новые идеи в архитектуре.