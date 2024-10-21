Эти чипы обещают стать мощным инструментом для геймеров и энтузиастов, используя архитектуру Zen 5.

После долгих ожиданий и множества слухов, AMD наконец представила информацию о своем следующем поколении процессоров. На фоне растущего интереса к новым технологиям, компания подтвердила, что запуск Ryzen 9000 X3D состоится 7 ноября 2024 года.

Тизер, опубликованный AMD, гласит: «Игры нового поколения уже почти здесь». Хотя в нем отсутствуют детали о моделях или характеристиках, сам факт анонса вызывает волну ожидания. Мы знаем, что процессоры будут совместимы с материнскими платами AM5 и будут использовать архитектуру Zen 5, что обещает значительный прирост производительности.

Согласно утечкам, запуск касается модели Ryzen 9800 X3D, а более мощные Ryzen 9900 X3D и 9950 X3D появятся в начале 2025 года. Ожидается, что восьмиядерный Ryzen 9800 X3D будет работать на частоте 4,7 ГГц по умолчанию, с возможностью разгона до 5,2 ГГц. Эта модель, будучи преемником популярного Ryzen 7800 X3D, должна обеспечить более высокую производительность во всех рабочих нагрузках, особенно в играх.

Сейчас, когда новые процессоры Intel Core Ultra 200 не продемонстрировали значительного улучшения в производительности, многие геймеры с нетерпением ждут, сможет ли Ryzen 9800 X3D вернуть корону производительности. В условиях растущей конкуренции и появления графических процессоров следующего поколения, интерес к Ryzen 9800 X3D только возрастает.