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AMD официально подтвердила дату выхода новых процессоров Ryzen 9000 X3D — 7 ноября 2024 года
Эти чипы обещают стать мощным инструментом для геймеров и энтузиастов, используя архитектуру Zen 5.

После долгих ожиданий и множества слухов, AMD наконец представила информацию о своем следующем поколении процессоров. На фоне растущего интереса к новым технологиям, компания подтвердила, что запуск Ryzen 9000 X3D состоится 7 ноября 2024 года.

Тизер, опубликованный AMD, гласит: «Игры нового поколения уже почти здесь». Хотя в нем отсутствуют детали о моделях или характеристиках, сам факт анонса вызывает волну ожидания. Мы знаем, что процессоры будут совместимы с материнскими платами AM5 и будут использовать архитектуру Zen 5, что обещает значительный прирост производительности.

Согласно утечкам, запуск касается модели Ryzen 9800 X3D, а более мощные Ryzen 9900 X3D и 9950 X3D появятся в начале 2025 года. Ожидается, что восьмиядерный Ryzen 9800 X3D будет работать на частоте 4,7 ГГц по умолчанию, с возможностью разгона до 5,2 ГГц. Эта модель, будучи преемником популярного Ryzen 7800 X3D, должна обеспечить более высокую производительность во всех рабочих нагрузках, особенно в играх.

Сейчас, когда новые процессоры Intel Core Ultra 200 не продемонстрировали значительного улучшения в производительности, многие геймеры с нетерпением ждут, сможет ли Ryzen 9800 X3D вернуть корону производительности. В условиях растущей конкуренции и появления графических процессоров следующего поколения, интерес к Ryzen 9800 X3D только возрастает.

#amd #процессоры #zen 5 #ryzen 9000 #компьютерное железо #игровые технологии
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