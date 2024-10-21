Астрономы из Европейского университета Кипра и Гавайского университета провели исследование недавно открытого гиперяркого квазара COS-87259. Этот объект, обладающий удивительной светимостью, стал предметом глубокого анализа в области астрофизики.

Исследование квазара COS-87259 предоставляет новые данные о природе активных ядер галактик. Этот гиперяркий объект, обнаруженный в конце 2022 года, имеет красное смещение 6,85 и впечатляющую болометрическую светимость, достигающую 50 триллионов солнечных светимостей. Такие параметры указывают на наличие сверхмассивной черной дыры с массой около 1,6 миллиарда солнечных масс.

Квазары, будучи одними из самых ярких объектов во Вселенной, играют ключевую роль в изучении эволюции галактик и черных дыр. COS-87259, с оценочной звездной массой около 170 миллиардов солнечных масс, демонстрирует скорость звездообразования на уровне 1300 солнечных масс в год. Эти характеристики вызывают интерес у ученых, стремящихся понять механизмы, управляющие такими мощными объектами.

Группа астрономов под руководством Хараламбии Варнавы использовала новый метод анализа, основанный на байесовском подходе к спектральному распределению энергии. Этот код, известный как SMART, позволяет исследовать влияние различных моделей тороидальных структур активных ядер галактик. Исследователи обнаружили, что модель CYGNUS, имеющая коническую геометрию, наилучшим образом соответствует данным о COS-87259.

По их расчетам, доля активного ядра галактики в COS-87259 превышает 85%, а скорость звездообразования может достигать 1980 солнечных масс в год. Эти результаты дают возможность глубже понять природу затененных квазаров, показывая, что их тороидальные структуры обладают высоким коэффициентом покрытия. Анализ таких объектов поможет в углубленном понимании процессов, происходящих в мощных космических структурах.