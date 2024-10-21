Компания China Shipbuilding с гордостью представила новый контейнеровоз "Maria Cristina", который стал первым судном с крупнейшим в мире баком для СПГ. Это событие подчеркивает технологические достижения Китая в судостроении и укрепляет позиции страны на мировом рынке.

Стало известно, что компания China Shipbuilding представила контейнеровоз "Maria Cristina", который обладает впечатляющей вместимостью в 16 000 TEU. Это судно, построенное в сотрудничестве с Dalian Manufacturing и дочерней компанией China State Shipbuilding Corporation, стало первым из восьми двухтопливных контейнеровозов для MSC Mediterranean Shipping.

"Maria Cristina" имеет внушительные размеры: длина достигает 366 метров, ширина — 51 метр, а глубина составляет 30,2 метра. Но главное достоинство этого судна — его топливный бак. Он стал самым большим в мире баком для СПГ типа B, обладая емкостью 13 000 кубических метров, изготовленным из 9 % никелевой стали.

Интересно, что весь процесс создания этого топливного бака разработали китайские инженеры самостоятельно, что свидетельствует о значительном технологическом прогрессе в стране. Министр промышленности и информационных технологий Китая отметил, что с начала 2024 года объем завершенного судостроения в стране составил 36,34 миллиона дедвейтных тонн, что на 18,2% больше, чем в прошлом году. Это говорит о растущем влиянии Китая на международный рынок.

Данные показывают, что на три ключевых показателя судостроения Китая — завершение, новые заказы и имеющиеся заказы — приходится более половины мирового объема. Например, на завершение судостроения Китая приходится 55,1% от общего мирового показателя.