Volkswagen Finance столкнулся с крупным штрафом в 5,4 миллиона фунтов стерлингов из-за ненадлежащего обращения с клиентами, испытывающими финансовые трудности. Более 100 000 британцев пострадали от действий компании, и теперь она обязана выплатить компенсации.

По информации из The Guardian, финансовое подразделение Volkswagen в Великобритании получило штраф в размере 5,4 миллиона фунтов стерлингов (676,69млн.руб.) от Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA). Это наказание стало следствием несправедливого обращения с клиентами, оказавшимися в сложных финансовых ситуациях. Более 100 000 британцев столкнулись с трудностями из-за недостатков в работе Volkswagen Financial Services (UK) Limited.

Финансовые регуляторы установили, что компания не предоставляла своим клиентам необходимую поддержку и информацию в ясной и доступной форме. Особенно это касалось тех, кто задерживал выплаты по кредитам. В FCA отметили, что некоторые клиенты испытывали дополнительный стресс и беспокойство, что усугубляло их уже сложные жизненные обстоятельства. Например, один из клиентов, столкнувшийся с ухудшением здоровья, не получил должного понимания и поддержки, а вместо этого столкнулся с саркастическими комментариями о количестве дней в месяце.

Другой случай также вызвал недовольство. Клиент, который взял кредит на автомобиль, позже не смог выплатить его и получил уведомление о том, что возврат машины обойдется ему в 20 000 фунтов. Такие примеры лишь подчеркивают, как Volkswagen Finance игнорировал индивидуальные обстоятельства своих клиентов, что приводило к изъятию автомобилей у тех, кто использовал их для работы.

Тереза Чемберс, соисполнительный директор FCA, подчеркнула, что для многих людей автомобиль — это не просто удобство, а необходимость для повседневной жизни и работы. Она отметила, что Volkswagen Finance не учел сложные ситуации своих клиентов и теперь должен компенсировать понесённые ими убытки.