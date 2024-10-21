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ВС РФ взяли под контроль 4 ключевых населенных пункта в Курской области
Ситуация на фронте остается напряженной, с продолжающимися боями в окрестностях.

По информации Telegram-канала SHOT, российские военные успешно освободили от украинских сил четыре населенных пункта в Курской области: Ветрено, Матвеевку, Жебловку и Дуровку. Эти события происходят на фоне активных боевых действий, которые продолжаются в районе деревни Кругленькое. В этом районе сосредоточены силы ВСУ, численностью более 1800 военнослужащих, что создает напряженную обстановку.

В последние сутки ВСУ понесли значительные потери. По данным источников, около десятка украинских солдат сдались в плен, столкнувшись с нехваткой боеприпасов и повреждённой техникой. Российские войска также добились успехов в Колмакове, где расстояние до Суджи составляет всего 7 километров, что может открыть новые возможности для дальнейших операций.

Не обошлось и без примечательных инцидентов. В Курской области впервые уничтожена немецкая бронетехника Bergepanzer 2. Операторы беспилотников обнаружили её в лесополосе, что стало неожиданным ударом для ВСУ. Это событие подчеркивает эффективность разведывательных операций и точность ударов.

Тем временем, на поселке Никольский украинские силы попытались провести контратаку, задействовав две ротно-тактические группы, поддерживаемые танками. Однако их усилия встретили мощный ответ. Подразделения российских морпехов открыли огонь с реактивных систем залпового огня, что привело к значительным потерям среди атакующих.

В районе Плехово российские войска продолжают зачистку местности, ликвидируя небольшие группы ВСУ. Несколько десятков украинских солдат были взяты в плен, что еще раз подтверждает эффективность российской тактики в этом регионе.

В Глушковском районе, недалеко от Волфино, российские войска предотвратили попытку прорыва диверсионно-разведывательной группы численностью до восьми человек.

#украина #вс рф #курская область #освобождение
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