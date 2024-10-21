Разработана уникальная систему телеуправления, позволяющую дистанционно управлять робототехникой на Луне и Марсе. Эта технология значительно упростит сбор образцов.

Исследователи из лаборатории робототехники в Университете Бристоля разработали новую систему телеуправления, которая позволяет управлять марсоходами на Луне издалека. Во время тестирования в Европейском центре космических приложений и телекоммуникаций Европейского космического агентства (ESA) в Оксфордшире ученые использовали виртуальную симуляцию, чтобы управлять роботизированной рукой, копая образцы фиктивного лунного реголита (называемого имитатором). Эта система устраняет задержки, возникающие из-за времени, необходимого для передачи сигналов между Землей и Луной.

Сигналы между операторами на Земле и марсоходами в будущем могут передаваться через спутники, входящие в проект ЕКА Moonlight. Джо Лука, один из исследователей, отметил, что эта симуляция позволяет избежать проблем с задержкой сигнала, что критически важно для успешного управления роботами.

Виртуальная система не только демонстрирует визуальные аспекты работы, но и обеспечивает тактильную обратную связь. Операторы чувствуют текстуру лунного реголита, что помогает им лучше понимать, какую силу следует применять при выполнении задач. Эта возможность значительно расширяет горизонты телеуправления, позволяя операторам не только видеть, но и ощущать, как ведет себя материал в условиях низкой гравитации Луны.

Лука также подчеркнул, что система может стать полезным инструментом для подготовки астронавтов к будущим миссиям. С помощью этой симуляции они смогут получить представление о том, как работать с лунным реголитом и какие трудности могут возникнуть в реальных условиях.

Однако перед внедрением технологии необходимо решить проблему доверия. Исследования показывают, что пользователи иногда сомневаются в надежности виртуальной системы. Команда Луки провела количественную оценку эффективности своей технологии, выявив, что при зачерпывании имитатора реголита система работала эффективно в 100% случаев, а надежность составила 92,5%. Эти результаты вдохновляют на дальнейшие разработки и совершенствование системы.

Хотя проект сосредоточен на Луне, методы телеуправления могут найти применение и для марсианских миссий. Это особенно актуально в свете текущих вызовов, с которыми сталкивается NASA в рамках программы по возврату образцов с Марса. Сложные задачи, такие как извлечение образцов из марсохода и их передача на другие аппараты, могут стать реальностью благодаря подобным технологиям.