Sony и Honda объединяют усилия для внедрения функций автономного вождения на базе искусственного интеллекта в свои электромобили. Ожидается, что их совместный проект, седан Afeela, появится на рынке в 2026 году.

Согласно свежему отчету Nikkei, Sony Group и Honda сделали важный шаг к будущему автомобилестроения. Они анонсировали внедрение функций автономной помощи при вождении на базе искусственного интеллекта в электромобили. Это первый случай, когда японская компания открыто делится планами по интеграции таких технологий.

Совместное предприятие, названное Sony Honda Mobility, планирует выпустить высококлассный электрический седан под названием Afeela в 2026 году. Эта модель будет доступна в США и Японии, и она обещает обеспечить интеллектуальное вождение с помощью передовых технологий ИИ. Важно отметить, что функции автономного вождения будут развиваться с каждым обновлением. ИИ будет учиться на данных о вождении, что позволит улучшать производительность системы. Первоначально Afeela получит уровень автономности L3.

Интеграция ИИ в управление автомобилем значительно ускорит процесс совершенствования функций вождения. ИИ будет работать как «мозг» автомобиля, что позволит сократить затраты за счет уменьшения количества дорогостоящих датчиков и оборудования. Однако текущая технология автономного вождения в основном полагается на комбинацию датчиков и камер, которые помогают выявлять препятствия и контролировать движение. Эти функции требуют тщательного программирования, что усложняет процесс разработки.

Ранее, генеральный директор Sony Honda Mobility Мизуно Ясухидэ выразил беспокойство по поводу стремительного прогресса китайских производителей электромобилей. Он отметил, что если японские компании не начнут внедрять инновации быстрее, они могут оказаться в роли догоняющих.