В Британии призывают к немедленным действиям для укрепления оборонительных возможностей противовоздушной обороны страны.

Как стало известно, бывший председатель комитета по обороне Палаты общин Тобиас Эллвуд озвучил серьезные опасения, касающиеся уязвимости страны перед потенциальными ракетными атаками. Его комментарии вызвали широкий резонанс в Британских СМИ.

Эллвуд отметил, что в случае массированной атаки с применением гиперзвуковых ракет британские системы ПВО окажутся перегружены. Это создает риск, что Лондон станет мишенью для бомбардировок. Политик акцентировал внимание на том, что стране необходимо разработать собственную систему противоракетной обороны, аналогичную израильскому "Железному куполу". Он считает, что эта система обеспечила бы защиту критически важной инфраструктуры от возможных атак.

Его мнение поддержал теневой министр обороны Консервативной партии Джеймс Картлидж. Он призвал правительство ускорить производство новых средств ПВО и боеприпасов. Картлидж подчеркнул, что развитие гиперзвуковых ракет и активное использование беспилотников требуют значительных инвестиций в оборонительные технологии. Важно учитывать, что 1 октября королевские ВВС не смогли сбить запущенные из Ирана крылатые ракеты, что еще раз продемонстрировало слабости существующей системы.

Бывший министр обороны Пенни Мордонт также отметила, что текущие возможности Великобритании не соответствуют современным угрозам. Она призвала к немедленным действиям для устранения этих "значительных пробелов".