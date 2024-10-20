Американские военные эксперты смоделировали возможный конфликт России с прибалтийскими странами. Результаты показывают, что за десять дней Россия может захватить Латвию и часть Литвы, прежде чем НАТО успеет среагировать.

Недавнее моделирование, проведенное американским Center on New Generation Warfare, привлекло внимание издание Bild к гипотетическому сценарию конфликта между Россией и странами Балтии. В своей статье издание Bild пишет, что по этому сценарию российская армия могла бы захватить Латвию всего за десять дней, прежде чем НАТО сможет мобилизовать свои силы для защиты.

По словам экспертов – генералов Бридлава и Ходжеса, в случае нападения России на Латвию и Литву, страны НАТО столкнутся с необходимостью быстрого реагирования. А как показывает моделирование, первые десять дней оборонительных боев пройдут без вмешательства альянса. В это время российские войска смогут продвигаться из Белоруссии и Калининграда, захватывая ключевые территории.

Согласно сценарию, который по высказанным предположениям, может развернутся в 2027 году, российская атака начнется с мощного удара по Латвии. При этом балтийские страны столкнутся с необходимостью отступать, пока основные силы НАТО не прибудут на помощь. В условиях, когда противник использует современные технологии и тактики, такая задержка может иметь катастрофические последствия. Ожидается, что немецкий контингент, находящийся в регионе, сыграет ключевую роль в отражении атаки. Четырехтысячная бригада бундесвера, оснащенная танками Leopard, станет последней надеждой для союзников.

Однако, несмотря на наличие танков и других вооружений, эксперты предупреждают о рисках. В современных условиях, когда противник располагает широким арсеналом беспилотных систем и мощной артиллерией, рассчитывать на успех крупных танковых соединений кажется наивным. Немецкие танки могут оказаться под угрозой уничтожения в считанные часы, если не будет предусмотрена должная поддержка и стратегия.