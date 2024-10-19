Междисциплинарная команда зарубежных ученых обнаружила, что алмазная пыль может стать эффективным средством для охлаждения планеты.

Группа зарубежных ученых, состоящая из климатологов и метеорологов, сделала удивительное открытие, которое может изменить подход к борьбе с глобальным потеплением. Исследователи провели сравнительный анализ различных аэрозолей и пришли к выводу, что сбрасывание алмазной пыли в атмосферу может оказать охлаждающее воздействие на планету. Это открытие происходит на фоне тревожных прогнозов о критической ситуации с климатом, когда изменения в погодных условиях становятся все более заметными.

Ранее ученые указывали на необходимость срочных мер, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации. Некоторые предлагали использовать технологии для извлечения углерода из атмосферы, однако если уже достигнута точка невозврата, такие меры могут оказаться недостаточными. Научное сообщество согласилось, что необходимо искать способы не только сокращать выбросы, но и активно охлаждать климат.

В качестве одного из решений рассматривают впрыскивание аэрозолей в атмосферу, чтобы отражать солнечные лучи обратно в космос. На данный момент диоксид серы считается одним из лучших вариантов, но его применение связано с серьезными рисками, такими как кислотные дожди и повреждение озонового слоя. Ученые решили найти более безопасную альтернативу, и их внимание привлекла алмазная пыль.

Создав трехмерную климатическую модель, группа ученых изучила, как различные аэрозоли влияют на климат. В процессе они протестировали семь кандидатов, включая кальцит, алюминий и карбид кремния. Результаты показали, что алмазная пыль обладает уникальными свойствами: она эффективно отражает свет и тепло, долго остается в атмосфере и не вызывает образования кислотных дождей.

По расчетам, если ежегодно впрыскивать 5 миллионов тонн синтетической алмазной пыли радиусом 150 нм, это может привести к снижению температуры на 1,6°C за 45 лет. Однако этот амбициозный проект потребует колоссальных вложений — около 200 триллионов долларов.