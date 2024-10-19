Fujitsu анонсировала свой новый ноутбук FMV Zero Lifebook WU5/J3, который стал самым легким в мире среди 14-дюймовых устройств.

Компания Fujitsu представила FMV Zero Lifebook WU5/J3, который весит всего 634 грамма и стал самым легким 14-дюймовым ноутбуком в мире. Этот ноутбук ориентирован на профессионалов, которым необходимо работать в не только в офисе. Корпус из углеродного волокна соответствует военным стандартам MIL-STD-810H, что обеспечивает его устойчивость к падениям и ударам.

С увеличением популярности удаленной работы возрастает потребность в легких и мощных устройствах. Fujitsu отвечает на этот запрос, предлагая WU5/J3 с высокопроизводительными процессорами Intel Core Ultra 5 и Ultra 7. Эти процессоры оснащены интегрированными нейросетевыми процессорами AI Boost, что позволяет ускорить выполнение задач, связанных с искусственным интеллектом, включая приложения Windows Copilot и Office 2024.

Ноутбук также включает функции на базе ИИ, такие как шумоподавление для видеозвонков и системы аутентификации по отпечатку пальца и распознаванию лиц, что упрощает доступ к устройству. WU5/J3 оснащен ИИ-NPU, которые помогают улучшить производительность в рабочих процессах.

Устройство предлагает разнообразные порты для подключения: два USB-A, два USB-C, полноразмерный HDMI, порт Ethernet, слот для microSD и разъем для наушников. Такой набор интерфейсов позволяет легко подключать необходимые устройства и аксессуары.

Что касается автономности, WU5/J3 обеспечивает от 6 до 11 часов работы от аккумулятора, что достаточно для работы в течение дня.

На данный момент FMV Zero Lifebook WU5/J3 доступен в ограниченных количествах, что связано с высоким спросом на легкие и эффективные ноутбуки.