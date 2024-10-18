Секретные беспилотники-камикадзе Phoenix Ghost, ранее лишь упомянутые в контексте помощи Украине, наконец-то стали доступны для обсуждения. Эти дроны, разработанные для ВВС США, обладают уникальными характеристиками.

Статья, опубликованная в издании TWZ раскрывает детали о беспилотниках-камикадзе Phoenix Ghost, которые до недавнего времени оставались в тени. Хотя эти дроны были упомянуты в контексте поддержки Соединенными Штатами Украины, официально их никогда не рассматривали как часть военной помощи. Теперь, когда Phoenix Ghost стал известен широкой публике, появились подробности о его характеристиках и возможностях.

На главном симпозиуме Ассоциации армии США (AUSA) в Вашингтоне представители компании AEVEX Aerospace подтвердили, что Phoenix Ghost представляет собой не один, а целое семейство дронов с различными формами и функциями. Эти беспилотники, по всей видимости, были разработаны на основе технологий, применяемых в системах борьбы с беспилотниками.

AEVEX впервые объявила о поставках дронов-камикадзе на Украину в 2022 году, однако с тех пор информация оставалась скудной. Элизабет Траммелл, старший директор по развитию бизнеса в AEVEX, отметила, что компания получила специальное разрешение на раскрытие информации о дронах, которые долгое время оставались в тени.

Семейство Phoenix Ghost включает в себя дроны, которые могут использовать визуальную навигацию для автономного определения и отслеживания объектов. Это позволяет им точно позиционироваться и находить путь без необходимости в GPS. AEVEX утверждает, что их системы используют альтернативные решения для точной навигации, что делает дроны менее зависимыми от спутниковых сигналов.

Кроме того, дроны способны самостоятельно обнаруживать, идентифицировать и наносить удары по целям с высокой точностью и скоростью. Они могут выполнять задачи без прямого вмешательства оператора, но также могут быть оборудованы системами прямого управления и различными датчиками для повышения эффективности.

Двигатель и пропеллер Disruptor

На симпозиуме AEVEX представила два дрона из семейства Phoenix Ghost: Dominator и Disruptor. Оба относятся к категории Group 3, что означает, что их масса варьируется от 25 до 600 килограммов. Disruptor, который привлек внимание на мероприятии, имеет трубчатый корпус из углеродного волокна и может запускаться различными способами, включая пневматический и ракетный старты.

Дрон Dominator

Disruptor способен находиться в воздухе до 4,5 часов и преодолевать расстояние до 598 километров с полезной нагрузкой в 22,68 кг. Однако версия с электронным впрыском топлива (EFI) увеличивает время полета до 11,6 часов и дальность до 1322 километров. Это делает дрон особенно ценным для выполнения различных боевых задач.

Дрон Dominator на пневматической пусковой установке

Американские военные не скрывают, что AEVEX продолжает развивать свои технологии, основываясь на опыте, полученном в ходе конфликта в Украине. Компания использует двухнедельный цикл проектирования, позволяющий быстро адаптироваться к новым угрозам. Траммелл подчеркнула, что изменения в конструкции дронов происходят на основе анализа реальных боевых условий.

TWZ пишет, что на данный момент остается неясным, какие именно модели Phoenix Ghost Украина уже получила и как они будут использоваться. Известно, что американские военные пообещали предоставить не менее 1800 таких дронов, выделив на это около 576 миллионов долларов.