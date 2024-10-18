Германия усиливает свою военную поддержку Украины, отправив новый пакет помощи, включая ракеты AIM-9L и 4361 беспилотник.

Германия приняла решение о значительном увеличении военной помощи Украине, подтвердив новый пакет помощи, который включает ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9L Sidewinder и 4361 беспилотник.

Ракеты AIM-9L с момента своего появления в 1977 году они прошли множество модернизаций, и данная версия выделяется своими высокими характеристиками. Длина ракеты составляет 2,87 метра, а диаметр — 127 мм, что делает ее компактной, но мощной. Она может поражать цели на расстоянии до 18 километров, а инфракрасная система самонаведения обеспечивает эффективность даже в сложных погодных условиях.

Одной из ключевых особенностей AIM-9L является возможность «захвата цели после запуска» (LOAL). Это дает пилотам преимущество в динамичных боях, позволяя им запускать ракету до того, как цель будет захвачена. Такой подход значительно увеличивает шансы на успех, даже если самолет скрыт за рельефом местности или находится в движении. Кроме того, ракета устойчива к контрмерям, что делает ее особенно ценным оружием в современных условиях.

Инфракрасный датчик AIM-9L обеспечивает высокую точность при отслеживании маневренных целей, а скорость в 2,5 Маха позволяет быстро сокращать дистанцию до противника. Боевая часть ракеты весит 9 килограммов и может срабатывать как при контакте, так и дистанционно, что делает ее эффективной против различных воздушных целей, включая истребители и бомбардировщики.

В дополнение к ракетам, Германия также пообещала поставить Украине управляемые ракеты Sea Sparrow, 24 000 артиллерийских снарядов и 30 разведывательных беспилотников, среди которых высокоэффективная модель Vector. Эти поставки, вместе с радиолокационными станциями TRML-4D, по мнению Берлина, должны значительно увеличить возможности ВСУ в сфере наблюдения и наведения, чтобы проводить более точные и эффективные военные операции.