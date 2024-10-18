В Британии испытание Sea Venom ограничилось запуском одной ракеты

Королевский флот Великобритании провел испытания, успешно запустив одну ракету Sea Venom с вертолета Wildcat HMA2. Испытание прошло на полигоне Министерства обороны Аберпорт у побережья Западного Уэльса, где ракета поразила цель, имитировавшую настоящее судно. На барже разместили три грузовых контейнера с индивидуально контролируемыми нагревательными элементами, что позволило создать точную сигнатуру.

Капитан-лейтенант Робин Кенчингтон из 744-й эскадрильи подчеркнул, что этот запуск стал важным дополнением к арсеналу Wildcat, увеличивая возможности экипажей для ведения боя на больших расстояниях. Sea Venom обладает дальностью действия свыше 20 километров и оснащена 30-килограммовой боеголовкой, способной эффективно поражать цели, сопоставимые с корветами.

Одной из уникальных особенностей Sea Venom является возможность управления ракетой в полете. Экипаж может корректировать траекторию, отменять атаку или перенаправлять снаряд на другую цель. Это позволяет действовать не только по принципу "выстрелил и забыл", но и активно контролировать процесс нацеливания.

Ракета также может функционировать в автоматическом режиме, полагаясь на бортовую инфракрасную головку самонаведения. Эта система использует продвинутую обработку изображений для определения реальных и ложных целей.