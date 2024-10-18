Правительство России решило запретить использование трех видов ПЭТ-упаковок с 1 сентября 2025 года. Этот шаг направлен на борьбу с проблемами утилизации и переработки пластиковых отходов, которые наносят вред экологии.

Правительство России приняло решение о запрете на производство и использование трех видов упаковок из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Этот шаг вступит в силу 1 сентября 2025 года и уже вызвал широкий резонанс в обществе. Запрет касается цветных бутылок, упаковки с этикетками из поливинилхлорида и многослойных бутылок. Причина такого решения кроется в проблемах с утилизацией. Отходы от этих видов упаковки зачастую невозможно переработать, что приводит к накоплению мусора на свалках.

В списке запрещенных материалов оказались бутылки всех цветов, кроме бесцветного, а также упаковка с ПВХ-этикетками, за исключением термоусадочных. Это означает, что производители должны будут пересмотреть свои подходы к упаковке, чтобы соответствовать новым требованиям. Экологи и активисты приветствуют этот шаг, надеясь на снижение нагрузки на полигоны и улучшение состояния окружающей среды.

Министерство промышленности и торговли уже планирует ежегодно обновлять список запрещенных материалов, что может привести к дальнейшим изменениям в упаковочной отрасли. Ведомство уверено, что новые меры помогут увеличить объем вторичной переработки и улучшить качество переработанного сырья. Исключение ПВХ и других вредных компонентов из упаковки станет важным шагом к более чистому производству.

Кроме того, с 2025 года использование вторичных материалов в производстве определенных товаров станет обязательным. Это касается таких продуктов, как цемент, кирпичи и упаковка из гофрокартона. Такой подход не только снизит потребление первичных ресурсов, но и поможет создать устойчивую экономику, ориентированную на переработку.