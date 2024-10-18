Китайский автопроизводитель Chery удивил мир, представив летающий автомобиль, который может самостоятельно передвигаться. Устройство уже прошло успешные испытания на расстояние 80 км.

На недавней инновационной конференции в Китае компания Chery представила свой амбициозный проект — летающий автомобиль. Этот футуристический транспорт не имеет руля и акселератора, что делает его управлением совершенно уникальным. Вместо привычных элементов управления, автомобиль использует систему автономного вождения, которая позволяет ему самостоятельно ориентироваться в пространстве.

Автомобиль успешно прошел испытательный полет на расстояние 80 км. Летающий автомобиль способен переключаться между двумя режимами: наземным и воздушным. Такой подход обеспечивает плавный переход между движением по дороге и полетом, что может значительно снизить уровень пробок в крупных городах, где каждый час на счету.

Важной частью стратегии Chery является внедрение передовых технологий аккумуляторов. На конференции компания объявила о планах по разработке полностью твердотельных батарей. Эти аккумуляторы обещают не только повысить плотность энергии, но и обеспечить большую безопасность по сравнению с традиционными литий-ионными.