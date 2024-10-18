Банк «Сбер» завершил сделку по покупке образовательных платформ «Нетология» и «Фоксфорд». Сумма сделки оценивается в 4-6 миллиардов рублей, что подчеркивает растущий интерес к EdTech-сектору.

«Сбер» сделал значительный шаг в сфере онлайн-образования, завершив покупку платформ «Нетология» и «Фоксфорд», принадлежащих бизнесмену Алексею Мордашову. Эта сделка, по данным «Коммерсанта», обошлась в 4-6 миллиардов рублей. Информация о сделке поступила от нескольких источников на рынке, а представители «Севергрупп» подтвердили факт продажи своих активов.

«Нетология» и «Фоксфорд» уже давно зарекомендовали себя на российском рынке. Первая компания, основанная в 2011 году, предлагает курсы по маркетингу, аналитике и управлению бизнесом. В свою очередь, «Фоксфорд» сосредоточился на школьном образовании и подготовке к ЕГЭ. Объединившись в 2014 году, они создали мощный образовательный холдинг, который теперь привлекает внимание крупных инвесторов.

Согласно информации «Севергрупп», компания продала свои активы в рамках завершения инвестиционного цикла. За семь лет их совокупная выручка выросла в десять раз, что свидетельствует об успешной модели бизнеса. Теперь же «Севергрупп» планирует сосредоточиться на других проектах, хотя конкретные направления пока не раскрыты.

Рынок EdTech в России продолжает расти, и сделка «Сбера» выглядит логичным шагом на фоне увеличения интереса к образовательным технологиям. По данным Smart Ranking, «Фоксфорд» занимает седьмое место среди крупнейших EdTech-компаний с выручкой 1,2 миллиарда рублей, а «Нетология» находится на четырнадцатом месте с 630 миллионами рублей.

Интересно, что до этого момента «Сбер» не делал крупных инвестиций в сектор EdTech. Однако развитие собственных образовательных проектов требует наличия сильных платформ, и покупка «Нетологии» и «Фоксфорда» становится важным шагом в этом направлении.

Некоторые эксперты предполагают, что в будущем обе платформы могут перейти под управление АО «Новые возможности», которое уже управляет медийными активами «Сбера», такими как онлайн-кинотеатр Okko и музыкальный стриминг «Звук».

Вопросы о дальнейших планах «Сбера» и возможной синергии двух платформ остаются открытыми.