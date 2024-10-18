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Спрос на устройства умного дома в России вырос на 90% в 2023 году
Технологии умного дома стремительно завоевывают популярность в России, и все больше людей начинают их использовать. Спрос на такие устройства вырос на 90% в 2023 году, и это только начало.

Совсем недавно концепция умного дома казалась чем-то из области фантастики. Теперь же она прочно вошла в повседневную жизнь россиян. Умные технологии, которые раньше использовали только в кино, сегодня становятся доступными и понятными. В 2023 году спрос на товары для умного дома в сети «Мегафон» и Yota увеличился на 90%. Этот рост подчеркивает, как быстро меняется восприятие технологий в нашем быту.

Согласно исследованию GfK, 52% жителей крупных городов уже активно используют умные устройства, а 23% планируют начать. Это не просто колонки с голосовыми помощниками или умные розетки. Девелоперы и архитекторы внедряют такие технологии на этапе проектирования многоквартирных домов и бизнес-центров, что позволяет автоматизировать управление системами жизнеобеспечения.

Умные колонки стали настоящим двигателем этого рынка. Их популярность значительно упростила интеграцию умного дома. В 2023 году рынок умных колонок с голосовыми помощниками превысил 40 миллиардов рублей, и, похоже, этот тренд только нарастает. Умные камеры, розетки и датчики тоже не отстают. В 2023 году продажи этих устройств выросли на 97%, что говорит о высоком интересе потребителей.

Почему же россияне так заинтересованы в умных устройствах? Прежде всего, это связано с желанием оптимизировать домашние дела и сэкономить время. Пандемия коронавируса заставила людей переосмыслить свои привычки и улучшить условия жизни. Многие продолжают работать из дома, и, как говорится, к хорошему быстро привыкают.

Умный дом представляет собой набор устройств, которые взаимодействуют друг с другом и управляются из единого центра, например, через смартфон или умную колонку. Основная идея заключается в облегчении рутинных задач, таких как управление освещением, температурой и безопасностью. Умные датчики могут фиксировать утечки воды, задымление или несанкционированные проникновения, а также управлять бытовыми приборами.

Однако, несмотря на все преимущества, многие пользователи сталкиваются с проблемами совместимости устройств. Разнообразие протоколов связи создает путаницу. Новая технология Matter обещает упростить этот процесс, позволяя устройствам работать вместе без лишних хлопот. Это особенно важно для пользователей, которые хотят создать свою экосистему, не тратя время на изучение технических характеристик каждого устройства.

Современные системы умного дома обычно состоят из управляющего центра и множества интеллектуальных датчиков, которые соединяются по беспроводным протоколам. Например, при команде «Алиса, включи свет» колонка отправляет запрос на сервер, который обрабатывает его и передает команду на лампочку. Это создает ощущение, что дом действительно «умный» и реагирует на желания своих хозяев.

Среди самых популярных устройств умного дома находятся хабы, умные лампочки и розетки. Пользователи могут настроить различные сценарии, например, закрытие штор и выключение света перед сном. Умные устройства становятся не просто удобством, но и необходимостью для создания комфортной и безопасной среды в доме.

Интересно, что каждый пользователь сам решает, какие функции ему нужны. Кто-то хочет простую систему с одной камерой, чтобы следить за питомцем, а кто-то мечтает о полностью автоматизированном доме, который сам регулирует климат и освещение. Умный дом становится не просто трендом, а частью повседневной жизни, которая помогает людям лучше организовать свое пространство и время.

#россия #технологии #умный дом
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