Недавний опрос показал, что почти половина россиян не готова работать за зарплату ниже 50 000 рублей. В то же время, лишь 6% участников считают свои навыки недостаточно ценными для получения такой суммы.

Недавнее исследование, проведенное «Ренессанс страхованием» и центром «Зарплата.ру», выявило интересные тренды в отношении зарплатных ожиданий россиян. Опрос охватил 2200 респондентов из крупных городов, и его результаты оказались весьма показательными. Почти половина участников (48%) заявила, что не согласится работать за зарплату ниже 50 000 рублей. Каждый пятый (22%) вообще считает приемлемым минимум 100 000 рублей.

Всего 6% респондентов оценили свои навыки на уровне ниже 50 000 рублей, а 8% уверены, что их труд стоит свыше 200 000 рублей. Большинство (40%) полагает, что достойная зарплата должна находиться в диапазоне от 50 000 до 100 000 рублей.

Согласно исследованию, две трети россиян не видят соответствия между получаемой зарплатой и своей самооценкой. 44% участников уверены, что их доход не соответствует их навыкам, а 23% считают, что разрыв еще более значителен. При этом, зарплата становится ключевым фактором при выборе работы. Более половины опрошенных (51%) готовы отказаться от вакансии, даже если она предлагает социальные гарантии, но не соответствует их финансовым ожиданиям.

Интересно, что респонденты также указали на важность выплат в конверте. 44% предпочли бы «черную» зарплату, а 35% согласились бы на «серую» с минимальной белой частью. Также они отметили отсутствие соцпакета и перспектив роста как серьезные недостатки.

Данные «СберИндекса» за август 2024 года показывают, что медианная зарплата составляет 59 256 рублей, что ниже июльского показателя в 63 176 рублей. В 2023 году недостаточная зарплата стала причиной отказа от предложений в 3% случаев, в то время как годом ранее этот показатель достигал 3,8%. Аналитики связывают это с ростом зарплат, которые в первом квартале 2024 года увеличились на 34% по сравнению с тем же периодом 2023 года, достигнув 60 000 рублей.

На фоне этих изменений премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 440 рублей в следующем году, с планами достичь 35 000 рублей к 2030 году. С января 2024 года МРОТ составит 19 242 рубля. Президент Владимир Путин также заявил, что с 2025 года эта величина будет привязана к медианной зарплате, что может повлиять на зарплатные ожидания и реальность.