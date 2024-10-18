На продажу выставлен уникальный Vespa TAP, оборудованный 75-мм противотанковой пушкой. Эта редкая модель, созданная для французского спецназа, привлекает внимание коллекционеров и любителей военной истории.

На сайте Objetmarcant.com появился необычный лот — скутер Vespa TAP, который выделяется не только своим дизайном, но и историей. Эта модель мотороллера, выпущенная в 1950-х годах, предназначалась для французского спецназа и Иностранного легиона. В то время как большинство его собратьев использовали для спокойных поездок по городу, Vespa TAP адаптировали для выполнения боевых задач во время Второй Индокитайской войны.

Что делает эту модель особенно интересной, так это установка 75-мм безоткатного орудия М20. Эта легкая противотанковая пушка могла пробивать броню толщиной до 100 мм на расстоянии более 6 км. Хотя конструкция не имеет прицелов, в экстренной ситуации его можно было использовать для стрельбы непосредственно с мотороллера. Теоретически же мотороллер использовался только для перевозки орудия и его треноги.

Интересно, что Vespa TAP была спроектирована для сбрасывания на поле боя с парашютом, замаскированной под тюки сена. Двигатель объемом 150 см³ обеспечивал достаточно мощности для перевозки двух солдат и необходимого оборудования, включая пушку и боеприпасы. Максимальная скорость в 64 км/ч и усиленная рама позволяли мотороллеру легко справляться с трудными условиями бездорожья.





Несмотря на свои амбициозные намерения, Vespa TAP не использовалась в боях во Вьетнаме, Лаосе или Камбодже. Французские войска покинули Индокитай после поражения при Дьенбьенфу, и модель прошла испытания, но не успела проявить себя. Однако во время войны за независимость Алжира Vespa TAP нашла свое применение, действуя в паре: один скутер нес пушку, а другой — боеприпасы. Эта мобильность позволяла быстро атаковать позиции противника, что делало Vespa TAP важным элементом поддержки пехоты.

Сегодня Vespa TAP стала настоящей раритетной находкой. Из более чем 500 выпущенных экземпляров сохранились лишь немногие, что делает эту модель желанным объектом для коллекционеров. На аукционах цены на такие скутеры достигают астрономических сумм, и текущая цена в 25 000 евро с пушкой М20 или 22 000 евро без нее выглядит довольно привлекательной. В прошлом цены на аналогичные модели достигали 40-50 тысяч евро.