Intel приняла решение не конкурировать с NVIDIA в сфере высокопроизводительного ИИ, что приводит к увольнению более 2200 сотрудников. Вместо этого компания сосредоточится на создании более доступных решений для обучения небольших моделей ИИ.

По информации TechPowerUp, Intel меняет курс в области высокопроизводительного искусственного интеллекта. Компания не станет соперничать с NVIDIA, которая доминирует на рынке мощных графических процессоров. Вместо этого Intel нацелилась на более доступные решения для обучения небольших моделей ИИ, что отражает ее стратегию на ближайшие годы.

Недавно Intel представила свои чипы-ускорители Gaudi 3, которые обещают «преимущество цены и производительности» по сравнению с графическим процессором NVIDIA H100. На мероприятии представители компании утверждали, что их новые чипы быстрее и экономичнее в запуске моделей Llama 3 и Llama 2. Intel даже заявила, что Gaudi 3 достигает такой же энергоэффективности, как H100, при работе с большими языковыми моделями, а в некоторых случаях даже превосходит его.

Однако стоит отметить, что Gaudi 3 не может соперничать с H100 по общей производительности операций с плавающей запятой. Например, в 16-битных и 8-битных форматах Gaudi 3 достигает 1835 TFLOPS, в то время как H100 демонстрирует 1979 TFLOPS для формата BF16 и 3958 TFLOPS для FP8. Это создает определенные ограничения для Gaudi 3, особенно в контексте высоких требований к вычислительным мощностям.

Анил Нандури, руководитель отдела ускорения ИИ в Intel, в интервью подчеркнул, что для многих компаний важнее производительность, чем цена. Он отметил, что многие предприятия будут выбирать более компактные модели, которые требуют меньше ресурсов. Нандури также указал на растущие сомнения в отношении рентабельности инвестиций в крупные модели ИИ, что может привести к изменению предпочтений пользователей.

На фоне этих изменений Intel объявила о значительных сокращениях рабочих мест. Более 2200 сотрудников потеряют свои позиции в нескольких штатах, включая Орегон, Аризону, Калифорнию и Техас. Это решение стало частью более широкой стратегии по оптимизации затрат и пересмотру структуры компании. В Орегоне уволят 1300 человек, в Аризоне — 385, в Калифорнии — 319, а в Техасе — 251.

Эти увольнения затронут значительное число работников, поскольку Intel имеет более 23 000 сотрудников в Орегоне и 12 000 в Аризоне. Процесс увольнений должен завершиться в течение 14 дней, что добавляет напряженности в уже и без того сложную ситуацию на рынке труда.

Intel продолжает искать свою нишу в мире ИИ, отказываясь от прямой конкуренции с NVIDIA.