По информации Bloomberg, Европейский союз рассматривает возможность наложения штрафов на платформу X, управляемую Илоном Маском. Регуляторы намерены учитывать доходы от других его компаний, таких как Space Exploration Technologies Corp. и Neuralink Corp., что может привести к значительным финансовым последствиям для владельца платформы.
Согласно Закону о цифровых услугах, ЕС имеет право наказывать онлайн-платформы, которые не справляются с незаконным контентом или дезинформацией, штрафами до 6% от их годового дохода. В этом контексте регуляторы обсуждают, следует ли включать доходы от SpaceX, Neuralink, xAI и Boring Company в расчет возможных штрафов для X. Это решение может изменить всю картину, ведь речь идет не только о доходах от социальной сети, но и о более широком бизнесе Маска.
Европейская комиссия уже проводит расследование X по нескольким возможным нарушениям нового законодательства. Эти меры направлены на то, чтобы гарантировать, что платформы контролируют незаконный контент, и они отражают глобальную тенденцию борьбы с вредоносной информацией в интернете. Маск, в свою очередь, активно выражает недовольство такими инициативами, утверждая, что они угрожают свободе слова.
X остается частной компанией, полностью контролируемой Маском. Когда речь идет о возможных штрафах, регуляторы должны решить, следует ли рассматривать самого Маска как ответственного за нарушения, а не только платформу. Интересно, что доходы Tesla Inc. не войдут в этот расчет, поскольку компания торгуется на бирже и не находится под полным контролем Маска.
Пока что комиссия не приняла окончательного решения о штрафах, и обсуждение размеров потенциальных санкций продолжается. Обычно регуляторы не накладывают максимальные штрафы в антимонопольных делах, и X может избежать наказания, если найдет способы удовлетворить требования надзорного органа.
Платформа также сможет оспорить любое решение ЕС, но последнее слово останется за комиссией. Маск ранее заявлял, что готов к открытой борьбе в суде, если дело дойдет до штрафов.
Расследование началось при Тьерри Бретоне, бывшем главе технологического направления ЕС, который часто вступал в конфликты с Маском в социальных сетях. После его отставки полномочия по штрафам перешли к Маргрете Вестагер, которая теперь принимает решения относительно возможных санкций.
Представитель комиссии отметил, что обязательства по DSA касаются крупных онлайн-платформ, независимо от того, является ли субъект физическим или юридическим лицом. Это подчеркивает серьезность ситуации, в которой оказалась платформа X. В августе ЕС выразил обеспокоенность тем, что использование синих галочек для «проверенных» аккаунтов может ввести пользователей в заблуждение. Наряду с этим, отсутствие прозрачности в рекламе и нежелание делиться данными с исследователями также могут нарушать правила DSA.
На этой неделе платформа X избежала дальнейшего контроля со стороны регулирующих органов в рамках другого законодательства ЕС, Закона о цифровых рынках. Несмотря на это, регуляторы отметили, что все компании под контролем Маска должны рассматриваться как единое целое. Это создает дополнительные сложности для Маска и его бизнеса, поскольку он сталкивается с растущим давлением со стороны европейских властей.