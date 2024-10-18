Европейский союз может наложить штрафы на платформу X, включая доходы других компаний Илона Маска, таких как SpaceX и Neuralink. Это решение значительно увеличивает потенциальные санкции за несоблюдение правил модерации контента.

По информации Bloomberg, Европейский союз рассматривает возможность наложения штрафов на платформу X, управляемую Илоном Маском. Регуляторы намерены учитывать доходы от других его компаний, таких как Space Exploration Technologies Corp. и Neuralink Corp., что может привести к значительным финансовым последствиям для владельца платформы.

Согласно Закону о цифровых услугах, ЕС имеет право наказывать онлайн-платформы, которые не справляются с незаконным контентом или дезинформацией, штрафами до 6% от их годового дохода. В этом контексте регуляторы обсуждают, следует ли включать доходы от SpaceX, Neuralink, xAI и Boring Company в расчет возможных штрафов для X. Это решение может изменить всю картину, ведь речь идет не только о доходах от социальной сети, но и о более широком бизнесе Маска.

Европейская комиссия уже проводит расследование X по нескольким возможным нарушениям нового законодательства. Эти меры направлены на то, чтобы гарантировать, что платформы контролируют незаконный контент, и они отражают глобальную тенденцию борьбы с вредоносной информацией в интернете. Маск, в свою очередь, активно выражает недовольство такими инициативами, утверждая, что они угрожают свободе слова.

X остается частной компанией, полностью контролируемой Маском. Когда речь идет о возможных штрафах, регуляторы должны решить, следует ли рассматривать самого Маска как ответственного за нарушения, а не только платформу. Интересно, что доходы Tesla Inc. не войдут в этот расчет, поскольку компания торгуется на бирже и не находится под полным контролем Маска.

Пока что комиссия не приняла окончательного решения о штрафах, и обсуждение размеров потенциальных санкций продолжается. Обычно регуляторы не накладывают максимальные штрафы в антимонопольных делах, и X может избежать наказания, если найдет способы удовлетворить требования надзорного органа.

Платформа также сможет оспорить любое решение ЕС, но последнее слово останется за комиссией. Маск ранее заявлял, что готов к открытой борьбе в суде, если дело дойдет до штрафов.

Расследование началось при Тьерри Бретоне, бывшем главе технологического направления ЕС, который часто вступал в конфликты с Маском в социальных сетях. После его отставки полномочия по штрафам перешли к Маргрете Вестагер, которая теперь принимает решения относительно возможных санкций.

Представитель комиссии отметил, что обязательства по DSA касаются крупных онлайн-платформ, независимо от того, является ли субъект физическим или юридическим лицом. Это подчеркивает серьезность ситуации, в которой оказалась платформа X. В августе ЕС выразил обеспокоенность тем, что использование синих галочек для «проверенных» аккаунтов может ввести пользователей в заблуждение. Наряду с этим, отсутствие прозрачности в рекламе и нежелание делиться данными с исследователями также могут нарушать правила DSA.

На этой неделе платформа X избежала дальнейшего контроля со стороны регулирующих органов в рамках другого законодательства ЕС, Закона о цифровых рынках. Несмотря на это, регуляторы отметили, что все компании под контролем Маска должны рассматриваться как единое целое. Это создает дополнительные сложности для Маска и его бизнеса, поскольку он сталкивается с растущим давлением со стороны европейских властей.