Украина получит 49 танков M1A1SA Abrams, которые отправятся из Австралии для поддержки оборонительных усилий.

На фоне продолжающегося конфликта на Украине, правительство Австралии одобрили поставку 49 танков M1A1SA Abrams. Эти машины, хоть и американского производства, не будут поступать из США напрямую. Вместо этого, танки отправят из Австралии, что стало возможным благодаря согласованию с Вашингтоном. Такое решение Австралия приняла, т.к. решила заменить M1A1SA Abrams на 75 танков M1A2 SEPv3 Abrams.

Стоит отметить, что танки, которые прибудут из Австралии, уже имеют опыт эксплуатации и нуждаются в модернизации. После 17 лет активной службы в австралийских вооруженных силах эти машины требуют замены изношенных деталей. Процесс их обновления, скорее всего, пройдет в США, прежде чем танки окажутся на украинской земле.

На данный момент сделка находится на стадии планирования, и танки потребуют времени на доставку и подготовку. По данным различных источников, около 15-16 танков Abrams, которые уже отправили на Украину, больше не могут использоваться в боевых действиях. Польские отчеты сообщают, что половина из них уничтожена, а остальные получили серьезные повреждения и нуждаются в ремонте. Западные СМИ сейчас отмечают, если к моменту прибытия австралийских танков новых потерь не будет, тогда Украина может сформировать мощный батальон из 60 танков.