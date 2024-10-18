На фоне продолжающегося конфликта на Украине, правительство Австралии одобрили поставку 49 танков M1A1SA Abrams. Эти машины, хоть и американского производства, не будут поступать из США напрямую. Вместо этого, танки отправят из Австралии, что стало возможным благодаря согласованию с Вашингтоном. Такое решение Австралия приняла, т.к. решила заменить M1A1SA Abrams на 75 танков M1A2 SEPv3 Abrams.
Стоит отметить, что танки, которые прибудут из Австралии, уже имеют опыт эксплуатации и нуждаются в модернизации. После 17 лет активной службы в австралийских вооруженных силах эти машины требуют замены изношенных деталей. Процесс их обновления, скорее всего, пройдет в США, прежде чем танки окажутся на украинской земле.
На данный момент сделка находится на стадии планирования, и танки потребуют времени на доставку и подготовку. По данным различных источников, около 15-16 танков Abrams, которые уже отправили на Украину, больше не могут использоваться в боевых действиях. Польские отчеты сообщают, что половина из них уничтожена, а остальные получили серьезные повреждения и нуждаются в ремонте. Западные СМИ сейчас отмечают, если к моменту прибытия австралийских танков новых потерь не будет, тогда Украина может сформировать мощный батальон из 60 танков.