Ученые из Университетского колледжа Лондона установили новый мировой рекорд скорости беспроводной передачи данных, достигнув 938 гигабит в секунду.

Медленный Wi-Fi стал настоящей головной болью для многих пользователей по всему миру. Но недавние достижения ученых из Университетского колледжа Лондона (UCL) могут кардинально изменить ситуацию, установив новый рекорд скорости беспроводной передачи данных.

Команда UCL смогла передать данные со скоростью 938 гигабит в секунду, что вдвое превышает предыдущий рекорд. Эта скорость позволяет загрузить двухчасовой фильм в формате 4K всего за десятую долю секунды. Для сравнения, обычное соединение 5G требует около 19 минут на такую же загрузку.

Как же им удалось достичь таких впечатляющих результатов? Секрет кроется в комбинировании различных технологий передачи данных. Ученые использовали диапазоны частот от 5 до 150 ГГц, что в пять раз превышает предыдущие достижения. В диапазоне от 5 до 75 ГГц они применили высокоскоростные цифро-аналоговые преобразователи, а более высокие частоты генерировались с помощью световых радиогенераторов. Этот подход не только увеличил скорость, но и помог избежать перегрузки сигналов.

Беспроводная связь обладает явными преимуществами, ведь она избавляет от необходимости прокладывать кабели. Тем не менее, традиционные технологии, такие как оптоволокно, все еще остаются лидерами по скорости передачи данных, достигая ошеломляющих 22,9 петабит в секунду. Однако именно в последние метры, когда сигнал проходит от маршрутизатора к устройству, возникает наибольшее замедление. Новые достижения в области беспроводной передачи создают возможность улучшить качество связи в повседневных сценариях использования.

Эта революция в скорости передачи данных открывает новые горизонты для пользователей. Представьте, как изменится ваш опыт работы с интернетом, когда загрузка больших файлов станет мгновенной, а стриминг видео не будет зависеть от качества соединения. Ученые уверены, что их достижения повлияют на множество сфер, от развлечений до образования и бизнеса. Впереди нас ждут интересные времена, когда скорость интернета перестанет быть проблемой, а станет нормой.