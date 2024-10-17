Система BRICS Pay для безналичных расчетов иностранцев может запуститься в России до конца текущего года. В 2025 году планируется расширение сервиса для россиян, особенно в популярных туристических странах.

17 октября 2024 года в Москве на заседании Делового совета БРИКС объявили о планах запуска системы BRICS Pay для безналичных расчетов иностранцев. Руководитель целевой подгруппы по платежам и финтеху Андрей Михайлишин сообщил, что сервис может начать работу уже к концу года. Это позволит иностранным туристам удобно расплачиваться в России, используя QR-коды.

Согласно представленной информации, BRICS Pay станет розничным платежным сервисом, который позволит расплачиваться с помощью карт Visa и MasterCard внутри страны, а также картой МИР за границей. Пользователи смогут скачать приложение BRICS Pay из AppStore и Google Play, а пока доступ к нему можно получить через браузер Safari, сохранив сайт на экране смартфона. Для использования сервиса необходимо будет пройти авторизацию по номеру телефона и привязать банковскую карту.

На мероприятии участникам предложили протестировать BRICS Pay в демонстрационном режиме. Они могли зарегистрироваться в системе и получить 500 рублей на счет, которые можно было потратить в торговых точках Центра международной торговли. Это дало возможность участникам на практике ознакомиться с работой нового сервиса.

Михайлишин уточнил, что сейчас активно идет работа с российскими банками, которые обеспечивают эквайринг. По его словам, существует два варианта интеграции: генерация QR-кода в POS-терминале или интеграция BRICS Pay в кассовое программное обеспечение. Это позволит пользователям легко расплачиваться, сканируя код с экрана смартфона или печатая его на чеке.

География использования BRICS Pay не ограничится Москвой. Сервис ориентируется на туристические потоки и города, куда часто приезжают иностранцы с деловыми целями. Граждане любых стран смогут пользоваться системой, расплачиваясь картами в различных валютах, включая национальные, доллары и евро. В дальнейшем планируется подключение китайского WeChat Pay.

Планы по расширению сервиса также включают запуск системы для россиян в 2025 году, в первую очередь в популярных туристических направлениях, таких как Турция, Египет, Шри-Ланка и Мальдивы. Это позволит россиянам удобно расплачиваться за границей, а трудовые мигранты смогут пополнять карты МИР в российских банках, чтобы их семьи могли пользоваться этими средствами на родине.

После начала СВО на Украине в феврале 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили свою работу в нашей стране. Это создало проблемы для россиян, которые не могут расплачиваться этими картами за пределами страны или в иностранных онлайн-сервисах. В таких условиях запуск BRICS Pay может значительно упростить жизнь как иностранным туристам, так и россиянам, предоставив удобный способ безналичных расчетов.