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Яндекс Маркет запускает тесты беспилотных грузоперевозок: первая доставка из Москвы в Тулу
Яндекс Маркет начинает тестирование беспилотных грузоперевозок, успешно завершив первую доставку из Москвы в Тулу. Компания планирует расширить рейсы и запустить полностью автономные перевозки в будущем.

17 октября 2024 года Яндекс Маркет сделал важный шаг в будущее логистики, протестировав доставку грузов с помощью беспилотного грузовика. Этот автономный транспорт совершил первую поездку по трассе М-4 "Дон", доставив товары из Москвы в Тулу. Успешный запуск стал знаковым событием для компании, которая стремится внедрить инновационные технологии в сферу грузоперевозок.

Грузовик, разработанный на платформе китайского Shacman X6000, прошел тестирование в двух режимах: автономном и ручном. Это позволяет не только проверить работу системы, но и собирать данные для обучения нейросетей. Водитель управляет машиной в ручном режиме, чтобы обучить алгоритмы планированию траектории и обеспечению безопасности на дороге. На первом этапе Яндекс сосредоточится на сборе информации, необходимой для последующего перехода к полностью автономным рейсам.

Компания планирует сделать эти рейсы регулярными, начав с дневных доставок, а затем расширив график до ночных поездок. Это позволит значительно повысить эффективность и скорость доставки грузов.

Яндекс активно развивает систему автономного вождения с 2017 года, проводя тесты в различных городах, включая Москву и Иннополис. В дополнение к грузовикам, компания также разрабатывает роботов-курьеров для автоматизации доставки "последней мили". Эти технологии могут кардинально изменить подход к логистике, сделав его более безопасным и эффективным.

#беспилотники #яндекс маркет #грузоперевозки
Источник: tass.ru
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