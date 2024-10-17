Intel готовится представить новое поколение графических процессоров Battlemage на мероприятии 29 октября. Этот анонс может стать поворотным моментом для рынка бюджетных видеокарт, который нуждается в свежих решениях.

29 октября станет важной датой для поклонников технологий и геймеров. Intel проведет мероприятие Partner Alliance BaseCamp, на котором компания намерена представить несколько ключевых обновлений, среди которых значится и новая графика. Инсайдер HXL в соцсети X намекнул, что именно на этом событии Intel может раскрыть детали о Battlemage — втором поколении видеокарт Arc.

Эти графические процессоры могут по-настоящему изменить ситуацию на рынке, особенно в сегменте бюджетных решений. В последние годы пользователи испытывают нехватку доступных видеокарт, и многие надеются, что Battlemage сможет заполнить этот пробел. Слухи о том, что Intel планирует выпустить дискретные графические процессоры до конца 2024 года, добавляют интриги к предстоящему анонсу.

На мероприятии также обсудят обновления клиентской графики и новые процессоры Intel Core Ultra Series 2. Это создает предпосылки для того, что обновления графики могут касаться именно Battlemage.



