Samsung Electronics анонсировала разработку функции, позволяющей управлять смартфонами Galaxy без использования меню «Настройки». Новый подход, основанный на искусственном интеллекте, обещает предсказывать желания пользователей и улучшить взаимодействие с устройствами.

Samsung Electronics готовит к запуску инновационную функцию, которая изменит подход к взаимодействию с смартфонами Galaxy. Эта новая система, основанная на искусственном интеллекте, позволит пользователям вносить изменения в настройки устройства без необходимости открывать привычное меню. Идея заключается в том, чтобы ИИ предсказывал желания пользователей, анализируя их поведение в реальном времени.

Представьте, что ваш смартфон понимает, когда вам нужно изменить настройки камеры для съемки документа, а не пейзажа. Samsung уже использует подобные технологии в своих устройствах, но новая функция обещает выйти на совершенно иной уровень. Она будет не просто реагировать на команды, а активно предлагать оптимальные настройки в зависимости от контекста использования.

Южнокорейское издание ETNews сообщает, что Samsung работает над системой, которая фактически заменит приложение «Настройки». Это означает, что пользователи смогут быстро вносить изменения, не тратя время на поиск нужных функций. Например, если вы часто меняете режимы съемки, ИИ запомнит ваши предпочтения и предложит нужные настройки в нужный момент.

Хотя подобные разработки кажутся футуристичными, многие производители смартфонов уже движутся в этом направлении. Например, современные камеры автоматически подстраивают параметры в зависимости от типа снимаемого объекта. Samsung стремится интегрировать ИИ еще глубже в свою оболочку OneUI, что сделает использование устройств более интуитивным и комфортным.

На данный момент Galaxy уже может выполнять команды с помощью голосового помощника Bixby, но новая система предложит гораздо более продвинутые функции. Она сможет в реальном времени анализировать поведение пользователей и адаптироваться под их нужды, что значительно упростит взаимодействие с устройством.