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Илон Маск анонсирует глобальный запуск электрического грузовика Tesla Semi
Илон Маск подтвердил, что электрический грузовик Tesla Semi станет доступен на глобальном рынке. Этот шаг обещает сократить выбросы в транспортном секторе и изменить подход к грузоперевозкам.

На недавнем мероприятии Илон Маск, генеральный директор Tesla, сделал важное заявление о глобальном запуске электрического грузовика Tesla Semi. Эта новинка, способная изменить правила игры в грузоперевозках, будет доступна для покупателей по всему миру. Маск подтвердил это, переслав видео с проверки Tesla Semi, снятое на Берлинском заводе Gigafactory. В ролике Дэн Пристли, старший менеджер проекта, поделился энтузиазмом команды, работающей над грузовиком.

Маск также подчеркнул, что традиционные полуприцепы составляют лишь 1% от общего числа автомобилей на дорогах, но при этом они ответственны за целых 20% выбросов углекислого газа. Если Tesla Semi станет успешным, он сможет существенно повлиять на сокращение этих показателей.

На данный момент Tesla Semi выпускают в ограниченном количестве, и официальные лица компании сообщали о планах начать массовое производство в конце 2025 года или начале 2026 года.

#tesla #илон маск #tesla semi #электрический грузовик
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